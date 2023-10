Incontro. Il festival culturale di Vidas al teatro Franco Parenti di Milano

«La seconda edizione del festival culturale, INCONTRO, porta un titolo audace ma non provocatorio perché la nostra intenzione è di toccare, non di scuotere, e aprire uno spazio di condivisione con gli altri. Come per il debutto, che lo scorso maggio celebrava i 40 anni di VIDAS, abbiamo scelto uomini e donne che esprimessero un pensiero forte attorno alla cura e alla sua etica, che implica rispetto e dedizione, assunzione di responsabilità nei confronti dei bisogni e dei desideri dell’altro. Perché viveremorire è un incontro, e il più importante, quello che mette a nudo la nostra fragilità e la nostra verità ultima, insopportabile se non nel legame che ci affratella e costruisce il noi». Così Raffaella Gay, direttrice comunicazione istituzionale e discipline umanistiche VIDAS, spiega il senso di ripetere l’esperienza del festival e farne un appuntamento per la città, nel solco della sensibilizzazione culturale che VIDAS da sempre affianca alla missione assistenziale.

VIDAS difende il diritto del malato a vivere anche gli ultimi momenti di vita con dignità. È un’associazione di volontariato laica, fondata da Giovanna Cavazzoni a Milano nel 1982. Offre assistenza socio-sanitaria completa e gratuita ai malati con patologie inguaribili a domicilio e nell’hospice Casa Vidas: degenza e day-hospice. Un servizio garantito grazie all’intervento di proprie équipe socio-sanitarie, formate da figure professionali tutte specializzate in cure palliative, affiancate da volontari selezionati. Un percorso di più di quarant’anni accanto a chi soffre e che ha raggiunto oltre 40.000 persone: anziani, adulti e dal 2015 anche bambini. Per loro nel 2019 è stata inaugurata Casa Sollievo Bimbi, primo hospice pediatrico della Lombardia per l’accoglienza di minori gravemente malati e il sostegno alle famiglie. L’attività di formazione per operatori e di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza accompagnano da sempre quella assistenziale.

