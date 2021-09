Incontro Ita-sindacati. I lavoratori: non condizioni accordo, prima serve Governo

2' di lettura

Le incertezze sulla cigs sono «il primo motivo per cui non ci sono le condizioni per sottoscrivere alcunché finché il governo non ci dice» una parola chiara. Lo hanno detto i sindacati parlando ai lavoratori in un momento di pausa dell’incontro con Ita, che è stato riaggiornato alle 14.30. L’azienda, hanno spiegato, ha una posizione su due documenti (sulla procedura di cessione degli asset e sul contratto) che non ha però ancora presentato. «La trattativa è ad un punto fermo», hanno spiegato i sindacati, «siamo in un momento complicato».

Il confronto sulla procedura di cessione dell’asset Aviation da Alitalia

L’incontro tra Ita e i sindacati punta a proseguire il confronto sulla procedura di cessione dell’asset Aviation da Alitalia. L’azienda, secondo quanto si apprende, punterebbe a chiudere oggi, in linea con quanto comunicato all’avvio della procedura. Nel documento del 23 agosto inviato da Ita ai sindacati, infatti, l’azienda indicava l’obiettivo di perfezionare la vendita dell’asset Aviation una volta concluso il confronto sindacale, non prima del 7 settembre. Il nodo della trattativa riguarda soprattutto il numero dei dipendenti che Ita intende assumere, quantificati in 2.800 persone. I sindacati insistono sulla necessita che l’accordo sia accompagnato da garanzie sulla cigs, affinché l’ammortizzatore copra l’intera durata del piano. Nella giornata di oggi è prevista anche la chiusura della piattaforma che raccoglie le candidature.

Lavoratori in corteo all’Eur davanti sede riunione

In tarda mattinata un corteo di lavoratori di Alitalia ha raggiunto la sede dell’incontro tra Ita e i sindacati. Al corteo, autorizzato dalle forze dell’ordine con un percorso intorno all’isolato partendo da viale dell’arte all’Eur, ha partecipato qualche centinaio di lavoratori di Alitalia riuniti da questa mattina in presidio. «È una vertenza che riguarda 10mila lavoratori e 20mila dell’indotto», «Fiumicino non può reggere altri licenziamenti», hanno sottolineato da un megafono i lavoratori. Alla testa del corteo, colorato dalle bandiere dei diversi sindacati, uno striscione: «Tutti a bordo. No al piano Ita».