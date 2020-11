Incontro online tra il Top Management di Prysmian Group e gli Stakeholder: l'evento annuale diventa digitale Il Sustainability Day in programma il 24 novembre darà il via a tre ulteriori workshop digitali interattivi di Stakeholder Engagement volti a ottenere un feedback riguardo la strategia di sostenibilità di Prysmian Group

Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità passa attraverso la collaborazione con i partner e per realizzarla è necessario essere tutti allineati. Proprio per questo lo Stakeholder Engagement è un elemento imprescindibile della strategia di sostenibilità di Prysmian Group. L'evento quest'anno si terrà online.



Un evento online per analizzare nel dettaglio tematiche relative ad ambiente, società e innovazione .

In occasione dell'edizione 2020 dell'evento annuale di Stakeholder Engagement, un importante appuntamento che permette di raccogliere suggerimenti e feedback chiave per definire le priorità della strategia di sostenibilità del Gruppo, Prysmian Group si appresta a lanciare il Sustainability Day e tre workshop interattivi online in un nuovo formato interamente digitale.



Quali sono i temi che interessano maggiormente ai nostri Stakeholder? È ciò che vogliamo scoprire. Prysmian Group mantiene un dialogo costante con tutti coloro che sono maggiormente coinvolti nelle attività del Gruppo, in maniera tale da poter integrare i temi a cui essi tengono maggiormente nella strategia globale che punta a produrre cavi per la transizione energetica e la digitalizzazione. Nel 2019 la sicurezza sul lavoro, l'etica e l'integrità e le soluzioni per le applicazioni sostenibili erano tre tra le principali priorità degli Stakeholder. Grazie a questo evento potremo scoprire quali sono le priorità dei nostri Stakeholder nel 2020.



Quest'anno l'evento si terrà online alla luce dell'evoluzione digitale di Prysmian Group e in conformità alle restrizioni imposte a seguito della pandemia di Covid-19 sugli incontri in presenza e sui viaggi. Il 24 novembre, nel corso della conferenza digitale intitolata “Strengthening the Dialogue, Fostering the Relationship” il Chief Executive Officer di Prysmian Group Valerio Battista, il Chief Operating Officer Andrea Pirondini, il Presidente del Comitato di Sostenibilità all'interno del CdA del Gruppo Monica de Virgiliis, l'Head of Human Resources Fabrizio Rutschmann e il Chief R&D Officer Srinivas Siripurapu discuteranno con gli Stakeholder le azioni adottate per attuare la strategia di sostenibilità del Gruppo.



Accanto alle ultime novità illustrate dai quattro Manager, il programma prevede un confronto con tre donne del Gruppo in posizione executive per analizzare nel dettaglio il tema “Diversity & Inclusion” e come esso supporti il talento all'interno del Gruppo.



Nella sezione “Linking Ambition to Reality: accelerating on innovation”, moderata da Srini Siripurapu, tre giovani talenti di Prysmian esporranno il loro punto di vista sulla sostenibilità e il motivo per cui la ritengono importante per il business in cui operiamo e più in generale per la salvaguardia del nostro pianeta.



Prysmian Group avrà poi il piacere di accogliere un ospite esterno in occasione del Sustainability Day: Carbon Trust, un'organizzazione fondata nel 2001 con l'obiettivo di accelerare la transizione verso un'economia “low carbon”. Prysmian Group si è affidato al team di esperti di Carbon Trust per definire i Science Based Target volti alla riduzione delle emissioni.



L'evento, che prevede un moderatore, sarà registrato in modo da poter essere messo a disposizione di tutti i collaboratori e sarà aperto ai fornitori, clienti, investitori, banche e sindacati, nonché ai membri di associazioni locali, ricercatori universitari e altri partner del Gruppo.



Oltre a questo evento organizzeremo tre workshop moderati da Deloitte & Touche per approfondire alcune questioni relative alla sostenibilità, tra cui l'impatto delle nostre attività di business sull' ambiente, i temi sociali e l'innovazione. In ciascun workshop un Manager del Gruppo terrà una presentazione sulle iniziative e sugli obiettivi di Prysmian relativi alla propria area di competenza, alla quale seguirà un dibattito con i partecipanti relativamente agli obiettivi e all'esperienza del Gruppo e ai trend globali sulla tematica oggetto del workshop. Per rendere il dibattito più interattivo i partecipanti avranno la possibilità di utilizzare un sistema di voto disponibile attraverso una piattaforma digitale dedicata. La sezione di Q&A si terrà in chat.



Il 1° dicembre l'Head of HR Fabrizio Rutschmann terrà l'intervento “Enabling a Positive Social Impact”, mentre l'intervento del Chief R&D Officer Srini Siripurapu sarà intitolato “Forging a Sustainable Future” e verterà su innovazione e digitalizzazione. Il terzo workshop, in programma il 3 dicembre con il COO Andrea Pirondini e intitolato “Forward to Sustainable Manufacturing”, sarà incentrato su temi ambientali.



“Il modello di business di Prysmian Group si fonda sul concetto di valore condiviso che prevede l'ascolto e il coinvolgimento attivo di tutti gli Stakeholder, interni ed esterni. La forza dell'approccio del Gruppo risiede nel costante monitoraggio della performance di sostenibilità lungo l'intera catena del valore e ci consente di cogliere nuove opportunità in ambito ESG” ha dichiarato Lorenzo Caruso, VP External Relations and Sustainability Reporting.

