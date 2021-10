Riaperture, dall’11 ottobre 100% di capienza per cinema e teatri, 50% per le discoteche, 75% per gli stadi

3' di lettura

Dopo 20 mesi di porte chiuse anche discoteche e sale da ballo sono pronte a ripartire. Con nuove regole, meno restrittive, che il Consiglio dei ministri ha varato dopo aver riconvocato le Regioni per fissare nuove capienze, più alte di quelle stabilite dal Cts.

Da lunedì 11 ottobre, stabilisce il decreto approvato dal Governo, si torna alla piena capienza per i luoghi di cultura, come cinema e teatri. Per le discoteche l’asticella sale, invece, al 50% al chiuso e al 75% all’aperto, per lo sport 60% al chiuso e 75% all’aperto. La percentuale delle capienze, precisa il testo, può cambiare in base all’andamento della epidemia. Il decreto, votato all’unanimità in Consiglio dei ministri in cui erano presenti anche i ministri della Lega, allenta la strette anti-Covid, riportando al 100%, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali, in primis cinema e teatri e cancellando l’obbligo della distanza interpersonale di un metro tra spettatori.

«Finalmente tutta la cultura ricomincia a vivere» scrive su Twitter il ministro della Cultura Dario Franceschini al termine della riunione di governo.

Le sanzioni: 10 giorni di chiusura alla seconda violazione

Inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi limiti percentuali delle presenze rispetto alla capienza delle strutture: il decreto prevede che «a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa», si applichi «la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni».

Eventi sportivi solo con green pass

In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive «è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, e la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 60% al chiuso». Nel testo si specifica che le misure si applicano «per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati».