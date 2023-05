Re Carlo III a Westminster con la regina consorte Camilla

Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo III e la regina consorte Camilla sono partiti da Buckingham Palace verso Wesminster Abbey per l’incoronazione. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sull’evento, 8 mesi dopo l’ascesa al trono a seguito della morte della regina Elisabetta a settembre. Un evento già segnato dall’arresto del leader del gruppo antimonarchico britannico Republic, Graham Smith, per proteste anti-monarchiche. Con lui sono stati arrestati altri 5 manifestanti, che si sono presentati in tuta gialla con un bandierone giallo con la scritta “Not My King” (Non il mio re).

La cerimonia è celebrata nell’abbazia di Westminster a Londra dall’arcivescovo di Canterbury, più breve e meno sontuosa della celebrazione di 3 ore con cui Elisabetta II si insediò nel 1953, in linea con i piani di Carlo per una monarchia più snella.

Re Carlo III, a Westminster arrivano i primi invitati

Operazione Golden Orb

È il nome in codice dei piani per l’incoronazione festeggiata per l’intero fine settimana: si inizia con l’investitura di re Carlo III e della regina Camilla, poi domenica 7 maggio si terranno feste di strada e pranzi comunitari, anche il premier ne ospiterà uno a Downing Street , nonché un concerto nel parco del Castello di Windsor con diverse star sul palco, da Andrea Bocelli a Lionel Richie, dai Take That a Katy Perry. Anche lunedì 8 maggio sarà una giornata festiva.

Le truppe marciano per le strade di Londra prima dell'incoronazione di Carlo III

La cerimonia a Westminster

Alle 12 (ora italiana) all’abbazia di Westminster la coppia reale arriva con la cosiddetta « King’s Procession » da Buckingham Palace, un percorso di circa 7 chilometri a bordo della carrozza Diamond Jubilee State Coach, un mezzo che è stato modernizzato con dettagli come aria condizionata e finestrini elettrici. La durata è di un’ora circa, rispetto alle 3 della regina Elisabetta II.

Carlo III arriva a Buckingham Palace prima dell'incoronazione

La carrozza

La Diamond Jubilee State Coach , 3 tonnellate di peso, è stata costruita nel 2012 in Australia in occasione dei 60 anni di regno della regina Elisabetta II ed è stata ammodernata. La scelta costituisce una rottura rispetto alla tradizione, che sarebbe stata quella di utilizzare la Gold State Coach, più antica e meno comoda. In un altro segno di rottura con la tradizione, è atteso che Carlo indossi un’uniforme militare anziché i tradizionali calzoni e calze di seta indossati dai re prima di lui.