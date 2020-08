Incubo Huawei: sta finendo i chip per i suoi smartphone a causa del ban Usa La società cinese, da poco in cima alla classifica mondiale dei produttori di Smartphone, potrebbe dover interrompere la sua attività per mancanza di componentistica

Nei giorni scorsi il sorpasso ai danni di Samsung, ora la notizia che la produzione di smartphone potrebbe presto fermarsi a causa del ban imposto da Donald Trump un anno e mezzo fa.

Sono giorni concitati per Huawei, da poco sul trono del mondo fra i produttori di telefonini. Secondo quanto riportato dall'Associated Press, e ripreso dall'autorevole The Verge, i chip usati dal colosso di Shenzhen per la produzione dei suoi smartphone sono in esaurimento.

Allarme rosso da settembre

E per Richard Yu, Ceo della business unit consumer di Huawei, a partire dal prossimo mese di settembre, la società non sarà più in grado di produrre i propri chipset Kirin a causa della continua pressione economica degli Stati Uniti.

«Sfortunatamente – ha detto Yu durante una conferenza stampa - nel secondo round di sanzioni statunitensi, i nostri produttori di chip hanno accettato ordini solo fino al 15 maggio. La produzione terminerà il 15 settembre. Quest'anno potrebbe essere l'ultima generazione di chip di fascia alta Huawei Kirin».

È la fine dei chip Kirin?

Così, il prossimo telefono in uscita (il Mate 40) - rilascio previsto a settembre - potrebbe essere l'ultimo telefono con un chip Kirin. La storia fra Huawei e gli Stati Uniti risale al maggio del 2019, quando Donald Trump ha inserito la società in una Entity List. L'accusa che ha portato a questa scelta è di quelle pesanti: spionaggio ai danni degli Stati Uniti d'America. Accusa che Huawei ha sempre respinto con forza. Ad ogni modo, da quel maggio, la società cinese è stata messa all'angolo.