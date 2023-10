Indagine calcioscommesse, Tonali e Zaniolo lasciano Coverciano

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Federcalcio, in una nota, «comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano». «A prescindere dalla natura degli atti - fa sapere la Figc - ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club, anche a tutela degli stessi».

Le accuse di Corona

Poche ore prima era stato Fabrizio Corona, dopo aver fatto il nome di Nicolò Fagioli, indagato a Torino, a tirare in ballo in un presunto giro di scommesse sulle partite anche i calciatori Sandro Tonali, ex milanista e ora al Newcastle, e Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma e ora all’Aston Villa. «Lo fanno anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo», ha detto l’ex agente fotografico in un’intervista al sito Dillinger news, dopo aver annunciato a più riprese che avrebbe fatto altri nomi.

Loading...

Nel mirino delle indiscrezioni dell’ex fotografo dei vip, infatti, sono finiti alcuni calciatori che, a suo dire, sarebbero rimasti impigliati in un presunto giro di scommesse illegali su piattaforme online. Ad annunciare di essere stato chiamato “come persona informata sui fatti”, nell’ambito dell’indagine del pm Manuela Pedrotta, è stato lo stesso Corona su Instagram: “è venuta a prendermi la polizia a casa”, ha scritto.

L’ex re dei paparazzi

Nei giorni scorsi, infatti, l’ex ’re dei paparazzi’, che di recente è tornato libero, sul suo sito Dillinger news aveva già fatto il nome del centrocampista della Juventus, ancora prima che emergesse la notizia del suo coinvolgimento nell’inchiesta torinese. Ed ha anche fatto sapere a più riprese, strombazzandolo sempre via social, che avrebbe svelato altri nomi di giocatori finiti nella rete del calcioscommesse. E così è stato.

Lanciando “il siluro del giorno”, sono queste le parole usate, ha tirato in ballo pure Tonali, l’ex milanista ora al Newcastle, e Zaniolo, l’ex attaccante giallorosso e adesso in forze all’Aston Villa: “scommettono anche loro!!!”. “Un informatore - ha affermato Corona - mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi - ha aggiunto - mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima”. E ancora: “Ho deciso di muovermi nel retro mondo del calcio per svelare le tante storture che vi si nascondono. Non solo scommesse, ma c’è ben altro - ha spiegato -. Parleremo presto, per esempio, di calciatori gay e del perché nessuno di loro ha mai svelato pubblicamente di esserlo. Cosa lo impedisce? Cosa fa sì che si nascondano”.