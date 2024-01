Indagine Faa su Boeing: l’incidente dell’Alaska Airlines «non sarebbe mai dovuto accadere»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Federal Aviation Administration ha dichiarato mercoledì che sta avviando un’indagine formale sul Boeing 737 MAX 9 dopo che un pannello della cabina ha fatto esplodere un volo Alaska Airlines mentre era in volo la scorsa settimana, costringendolo a un atterraggio di emergenza.

La Faa ha messo a terra 171 jet Boeing installati con lo stesso pannello dopo l’atterraggio, la maggior parte dei quali sono operati dalle compagnie aeree statunitensi Alaska Airlines e United Airlines, in attesa delle ispezioni di sicurezza.

La Faa ha affermato che l’incidente dell’Alaska Airlines MAX 9 «non sarebbe mai dovuto accadere e non può accadere di nuovo». Mercoledì ha riferito a Boeing dell’indagine in una lettera «per determinare se Boeing non è riuscita a garantire che i prodotti completati fossero conformi al progetto approvato e fossero in condizioni di funzionamento sicuro in conformità con le normative Faa» e dopo aver appreso di «ulteriori discrepanze».

Sia Alaska che United hanno dichiarato lunedì di aver trovato parti non ben assemblate su più aerei rimasti a terra durante i controlli preliminari, sollevando nuove preoccupazioni su come viene prodotta la famiglia di jet più venduta della Boeing.

I vettori necessitano ancora di istruzioni riviste di ispezione e manutenzione da parte della Boeing. Queste istruzioni devono essere approvate dalla Faa prima che la swocietà possa ricominciare a far volare gli aerei.