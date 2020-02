Indagine sul presente e futuro della moda nello Speciale sfilate del Sole 24 Ore Sostenibilità, silver economy e Gen Z, le sfide dell’inclusività, della moda curvy e delle nuove tecnologie: l’identikit dell’industria della moda in 32 pagine, anche in inglese di Giulia Crivelli

Illustrazione di Elisa Seitzinger per la cover dello Speciale Sfilate

2' di lettura

Una fotografia, anzi, tante Polaroid. O meglio: parole e immagini per descrivere il presente della moda donna, ovvero le collezioni per la primavera-estate. Ma non solo: approfondimenti che vanno oltre i temi stagionali e possono aiutare a decifrare il futuro a breve e medio termine.

Dalla sostenibilità alla necessità di rivedere l’integrazione tra canale fisico e web, alla luce di nuovi player, modelli di distribuzione altrettanto innovativi e, last but not least, inedite abitudini di consumo. Non solo perché i brand della moda e del lusso devono guardare alle nuove generazioni – per definizione diverse – ma anche perché i più giovani stanno influenzando sorelle e fratelli maggiori e persino genitori e nonni, partendo dalle istanze di difesa dell’ambiente e dei diritti di tutti.

Nello Speciale sfilate in edicola martedì con Il Sole 24 Ore, nella versione italiana (e in formato digitale anche in inglese), c’è tutto questo e anzi qualcosa in più. Perché il sistema moda ha un valore economico, per l’Italia e non solo, ha rilevanza sociale e culturale, ma è pure divertente e stimolante da osservare. In ogni pagina, oltre alle vetrine delle novità per la stagione che sta per iniziare, ci sono curiosità e spigolature sul mondo della moda e la sua storia.

L’uscita dello Speciale coincide con l’inizio di Milano moda donna, la fashion week dedicata alle collezioni femminili per il prossimo autunno-inverno, che partirà proprio martedì 18 per concludersi il 24 febbraio, in parziale sovrapposizione alle fiere Micam, Mipel, Super, White, theOne e a pochi giorni dall’inizio del Mido, la manifestazione leader in Europa sul mondo degli occhiali. Alla vigilia di tutti questi appuntamenti, possiamo notare quanto Milano abbia ripreso la sua centralità e sia la capitale mondiale del pret-à-porter, in sana competizione con Parigi.

Convitato di pietra alle sfilate, presentazioni ed eventi sarà il coronavirus, che ha già avuto un impatto su alcune fiere e che impedirà a circa un migliaio di buyer cinesi di venire a Milano. Le sfilate di stilisti cinesi previste a Parigi (che raccoglierà il testimone da Milano per la locale fashion week) sono state cancellate e gli effetti a medio e lungo termine del virus restano imponderabili.