Indagine Ue su Amazon: possibile uso improprio dei dati dei clienti
dal nostro corrispondente Beda Romano

Vestager: «Dobbiamo garantire che le piattaforme non distorcano la concorrenza. I dati relativi all'attività di fornitori terzi non dovrebbero essere utilizzati a beneficio di Amazon quando agisce come concorrente di tali fornitori

BRUXELLES – La commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager ha annunciato martedì 10 novembre di avere aperto una indagine formale ai danni di Amazon. Alla società americana viene rimproverato un possibile uso improprio dei dati dei suoi clienti.

La decisione giunge mentre la Commissione europea sta preparando per l'inizio di dicembre nuove norme con le quali valutare eventuali posizioni dominanti dannose alla concorrenza nel campo delicatissimo dell'economia digitale.

«Dobbiamo garantire che le piattaforme (…) non distorcano la concorrenza. I dati relativi all'attività di fornitori terzi non dovrebbero essere utilizzati a beneficio di Amazon quando agisce come concorrente di tali fornitori. Anche le condizioni di concorrenza sulla piattaforma di Amazon devono essere eque. Le sue regole non devono favorire artificialmente le offerte al dettaglio di Amazon o favorire le offerte dei rivenditori che utilizzano i servizi logistici e di consegna di Amazon», ha detto la commissaria.

Il caso, ha spiegato la signora Vestager, riguarda in realtà la posizione ambigua di Amazon, che è al tempo stesso una piattaforma per terzi e un venditore di servizi propri. Una indagine preliminare ai danni della società americana era già iniziata meno di due anni fa. Il gruppo è sotto i riflettori anche negli Stati Uniti e in Germania, a causa del ruolo gigantesco assunto nel commercio online. La sua forza è cresciuta ulteriormente durante il confinamento provocato dall'epidemia influenzale.

Nei fatti ad Amazon si rimprovera l'abitudine di premiare i propri servizi, piuttosto che quelli della concorrenza. La società americana rischia una multa che può toccare il 10% del suo giro d'affari. Formalmente, al gruppo americano, con sede a Seattle, la Commissione europea ha inviato ieri una lettera di addebiti. Il valore del commercio online è raddoppiato in Europa negli ultimi cinque anni, raggiungendo addirittura i 720 miliardi di euro finora nel 2020, ha detto la signora Vestager.