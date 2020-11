Coronavirus, scostamento di bilancio da 15-20 miliardi: servirà una doppia manovra Legge di bilancio oggi in Cdm. Corsa contro il tempo alla Camera per il varo sotto Natale. La prossima settimana tocca a nuovo deficit e Ristori - ter di Marco Rogari, Gianni Trovati

Legge di bilancio oggi in Cdm. Corsa contro il tempo alla Camera per il varo sotto Natale. La prossima settimana tocca a nuovo deficit e Ristori - ter

Per rifinanziare la macchina degli indennizzi all’economia colpita dal coronavirus il governo ragiona su un nuovo scostamento da 15-20 miliardi. Tutto caricato sul 2021, perché per un terzo decreto Ristori quest’anno sarebbe sufficiente lo spazio di bilancio generato dalla dinamica delle entrate prodotta da un terzo trimestre migliore delle aspettative. Il deficit aggiuntivo, quindi, finanzierebbe un ulteriore provvedimento urgente che darebbe al sistema degli aiuti un orizzonte un po’ più ampio rispetto agli interventi di stretta emergenza di questa fase. Ristori-ter e scostamento sarebbero sul tavolo del consiglio dei ministri la prossima settimana.

A cosa sta lavorando il governo

Le pedine di questo gioco che si complica ogni giorno di più sono tutte in movimento. E un nuovo vertice fra il premier Conte e i capidelegazione della maggioranza ha il compito di tirare le fila di tutto l’impianto. Mentre si attendono nuove decisioni sui colori delle regioni. Per venerdì 13 novembre, alle 12.30, è in calendario un consiglio dei ministri che dovrebbe dare il secondo via libera alla legge di bilancio attesa in Parlamento. Anche se non è tramontata l’ipotesi che il lavoro sul testo, in crescita di giorno in giorno verso quota 300 articoli, possa chiedere tutto il fine settimana. Ma proviamo a fare ordine.

La doppia Manovra

Quella che si prospetta è nei fatti una doppia manovra. Con la Camera impegnata nell’unico vero passaggio parlamentare della legge di bilancio, e il Senato al lavoro sull’esame dei decreti Ristori in serie, che si tradurrebbero nella manovra bis finanziata da anche dal nuovo deficit e destinata a concentrare le attenzioni della politica. Perché la legge di bilancio vera e propria, al netto del rigonfiamento del testo, rimarrebbe nell’impianto quella pensata a metà ottobre, con bonus 100 euro, decontribuzione al Sud, assegno unico per i figli e così via.

Una mossa senza precedenti

Per questa sorta di doppia sessione di bilancio non esistono precedenti. Esistono però complesse incognite tecniche. Perché la manovra viaggerebbe sul quadro di finanza pubblica descritto nella Nota di aggiornamento al Def. Mentre la revisione del tendenziale grazie alle entrate 2020 e l’aumento degli obiettivi di deficit sul 2021 aprirebbero spazi aggiuntivi ai decreti per i cosiddetti ristori. È ovvio che un contesto del genere tenda a spostare dalla legge di bilancio agli aiuti anticrisi i riflettori della politica. La manovra vera e propria resta però un passaggio cruciale per la gestione dei conti pubblici. Cruciale ma costretto a una corsa parlamentare da completare in tempi record.

Probabile voto a Natale

L’esame in commissione, dove già da qualche giorno si registra un certo malumore anche fra nella maggioranza, non inizierà prima di metà della prossima settimana. E tra audizioni ed emendamenti non si potrà chiudere prima di metà dicembre, con probabile scivolata intorno al 20. A quel punto il voto in Aula arriverebbe a ridosso del Natale, lasciando a Palazzo Madama una manciata di giorni per la ratifica. Un ritmo inedito, che finisce per snaturare la sessione di bilancio, e ha bisogno di evitare qualsiasi inciampo per non sconfinare nell’esercizio provvisorio. Scenario estremo, soprattutto nel pieno della crisi da seconda ondata che governo e maggioranza vogliono evitare in ogni modo.