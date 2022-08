Indennizzi Dazn per i disservizi: come ottenerli (e sopravvivere alla burocrazia)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vuoi gli indennizzi Dazn per i disservizi subiti, la partita che non si vedeva o si vedeva malissimo, a singhiozzo? Puoi farlo ma devi sottostare a una lunga e burocratica trafila. Il tutto per ottenere un rimborso pari al 25 per cento del canone mensile.

Il rimborso sarà sempre lo stesso sia se hai subito un solo disservizio in quel mese sia se è stato un disastro per ogni partita di campionato inclusa nell'abbonamento.

Queste sono le regole che l'Autorità garante delle Comunicazioni ha deciso, dopo una discussione con Dazn negli ultimi mesi e a fronte dei tanti disservizi che hanno colpito la piattaforma di streaming fin dal suo arrivo in Italia.

Una premessa: questa che segue è la guida per ottenere gli indennizzi in generale, con Dazn.

Gli ultimi disservizi sono un caso particolare

È possibile che non serva sottostare a questa trafila per gli ultimi, gravosi disservizi che hanno colpito nella prima giornata di campionato la visione di moltissimi tifosi, che quindi non hanno potuto vedere Lazio-Bologna, Fiorentina-Cremonese, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli. Problemi di accesso alla piattaforma così gravi e così diffusi dallo spingere Dazn ad ammettere la colpa e a promettere appunto «un indennizzo a ciascun cliente interessato, che verrà corrisposto secondo modalità rese note nei prossimi giorni», ha scritto in una nota.

Dato che la procedura per richiedere il rimborso è lunga conviene aspettare ancora qualche giorno. Dazn, anche spinta da Agcom e dalla politica, che hanno subito chiesto interventi, dovrebbe in questo caso, probabilmente, dare gli indennizzi in automatico. Ma sarebbe un'eccezione. La procedura infatti richiede di norma che sia l'utente ad attivarsi e deve farlo entro sette giorni. È meglio insomma tenersi pronti e studiare cosa fare perché il campionato è lungo e potrebbe essere gravato da tanti piccoli problemi nel servizio streaming.

La procedura: lenta e farraginosa

Prima cosa bisogna mandare la richiesta solo a questi indirizzi: richiestarimborsodazn@dazn.com o alla pec rimborsidazn@legalmail.com. Se abbiamo una pec, meglio usare questo canale.Attenzione: Dazn chiede di compilare un modulo in ogni sua parte, «disponibile nella Sezione Help, agevolmente accessibile dalla homepage del sito internet DAZN in formato PDF». Così «agevolmente accessibile» che Dazn, nella pagina in cui dà queste istruzioni, non mette nemmeno il link al modulo. E poi: per una società tecnologica come Dazn deve essere sembrato scontato usare un modulo web compilabile. No: meglio il caro vecchio Pdf da stampare. Comunque, lo troviamo qui https://dazn.my.salesforce.com/sfc/p/#24000000fPPr/a/5I000001ENIW/OiV1PjB3cY6Gg1SpxpBgLwT.E7ptoTxV2M6QNlgnVJk.

La parte più fastidiosa è provare a Dazn che la colpa non è stata della nostra connessione. Non si comprende perché dover affrontare anche questa prova se il problema riguarda l'autenticazione alla piattaforma (come negli ultimi casi), comunque a questo scopo bisogna eseguire il test presente su Misurainternet.it (gestito da Agcom) e allegare al modulo uno screen dei dati «che consenta, attraverso la chiara identificazione della data e ora ivi riportata, di verificarne la correlazione diretta rispetto all'evento per il quale si trasmette la Richiesta stessa. Come indicato anche nel Modulo, l'utente dovrà specificare la tipologia di dispositivo utilizzato e dare prova che tale device è tra quelli registrati per la fruizione del servizio DAZN».