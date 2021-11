Indennizzi ai truffati dalle banche: finora bonifici per 546 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

I dati aggiornati al 15 novembre scorso registrano che la Commissione tecnica del Fondo indennizzi risparmiatori ha definito 114.406 istanze, per un importo complessivo pari a circa 701 milioni di euro, rispetto alle quali i pagamenti eseguiti sono 122.496 per un totale di oltre 546 milioni di euro. Così il ministero dell’Economia replicando all’interrogazione a risposta in commissione n. 5-07015 presentata (come primo firmatario) da Giuseppe Paolin (Lega).



«La procedura di esame e di approvazione delle istanze viene effettuata in osservanza dei criteri di priorità nell'erogazione degli indennizzi imposti dalla cornice normativa di riferimento. Pertanto, le posizioni ad oggi liquidate sono riconducibili ai risparmiatori che hanno avuto accesso alla procedura di indennizzo forfettario con un reddito inferiore a 35mila euro o un patrimonio mobiliare minore di 100mila euro».



I fattori incidenti sulla tempistica

Nella risposta, a titolo esplicativo, viene anche evidenziato «che il notevole numero delle istanze pervenute, oltre al rispetto delle vigenti misure di sicurezza richieste dalla particolare emergenza sanitaria per il personale addetto a lavori, hanno costituito e costituiscono ulteriori fattori necessariamente incidenti sulla tempistica». Così come non va trascurato «che un significativo numero di risparmiatori ha fruito di ulteriori termini e istruttori accordati per integrazioni documentali e che le attività istruttoria del Fir è interconnessa con funzioni istruttorie e produzioni documentali assegnate anche a banche, Fitd (Fondo interbancario di tutela dei depositi) e all’agenzia delle Entrate».