Indennizzo agli infortuni mortali in formazione

Arriva un fondo per indennizzare l'infortunio mortale durante attività formative. Per quest'anno la dote è di 10 milioni, così da poter rispondere alle richieste per eventi occorsi dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della disciplina che regola la scuola-lavoro. Dal 2024 a disposizione ci sono due milioni. Assicurati anche gli studenti privati. Si chiarisce poi la tutela Inail nella scuola: per gli alunni la copertura scatta per tutti gli eventi nei luoghi di istruzione e loro pertinenze o nell'ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, con esclusione degli infortuni in itinere. Per i docenti la copertura è la stessa oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l'infortunio in itinere. Novità anche per gli 8/900mila lavoratori domestici, che possono richiedere alle strutture territoriali Inail di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria.



8/10 10/10 Menu