Indi Gregory: il giudice ordina lo stop al supporto vitale dal 9 novembre. Ricorso dei genitori

Il padre Dean: l’Italia è l’ultima speranza

«L’Italia per mia figlia Indi è davvero l’ultima speranza. Non staccate la spina ora», ha detto Dean Gregory, il giovane papà di Indi, la bimba inglese di 8 mesi colpita da una gravissima e malattia degenerativa mitocondriale, in un’intervista a Repubblica. Dean, 37 anni, e sua moglie Claire, 35, giorni fa lo hanno impedito ai medici. Stavolta, nonostante l’intervento dell’Italia e la cittadinanza concessa a Indi per farla trasferire al Bambino Gesù di Roma, potrebbero staccare la spina alla piccola ricoverata all’ospedale Queen Medical Center di Nottingham. Ieri l’Alta Corte di LOndra ha chiesto ai due genitori come vogliono far morire nostra figlia: se in ospedale, in hospice o a casa. «Noi abbiamo chiesto a casa e una revisione del protocollo delle cure palliative che ne accelerano la morte. Ma la sanità e i tribunali britannici vogliono negarci anche questo».

Una foto postata sul profilo Facebook di Indi Gregory

Paolo Veronesi, scelta difficile che spetta a genitori

«Dare un parere sulle questioni legate ai bambini è sempre difficile, perché i bambini non sono in grado di decidere e tutto viene rimandato alla volontà dei genitori. Purtroppo per le malattie che non danno speranze di guarigione è sempre difficile capire quando staccare la spina. È una decisione che però spetta in caso di minori ai genitori». Lo ha detto Paolo Veronesi, presidente della Fondazione Umberto Veronesi, che a Milano, a margine della Giornata della ricerca e della consegna del premio ’Lombardia è ricerca’ dedicato alla memoria del padre Umberto, ha commentato il caso della piccola Indi. «In molti Paesi - ha detto Paolo Veronesi - a un certo punto si decide di staccare la spina quando si potrebbe prolungare la vita del minore. Per gli adulti è diverso, hanno il diritto di autodeterminare la propria esistenza e quindi anche di anticipare il fine vita se le sofferenze diventano insopportabili e non passibili di cure. L’alleanza terapeutica è assolutamente importante».

Bassetti, orgoglioso della sanità italiana, che non lascia indietro nessuno

«Sono orgoglioso di lavorare per una sanità etica e moderna che non lascia indietro nessuno», ha commentato su X Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. «Anche nel caso di Indi Gregory - osserva Bassetti - la sanità italiana dimostra di essere tra le più etiche del mondo».

L’Alta corte di Londra ha disposto più volte la sospensione dei trattamenti vitali

L’Alta Corte di Londra ha già disposto più volte la sospensione dei trattamenti vitali, ma la famiglia si è opposta fermamente, presentando sempre ricorso contro la decisione. Il 7 novembre c’è stato un nuovo scontro all’Alta Corte di Londra, nel corso di un’udienza privata per decidere il destino della piccola Indi, condannata in Inghilterra a soli 8 mesi a vedersi staccare la spina contro la volontà dei genitori. La malattia di Indi è considerata incurabile dai medici e dalla giustizia del Regno Unito. I due genitori hanno affrontato il giudice Robert Peel, incaricato del caso, per cercare di prolungare il più possibile la vita della figlia contando anche sull’aiuto dall’Italia. Ma il magistrato non ha cambiato la sua opposizione al trasferimento della neonata nell’ospedale Bambino Gesù di Roma o in altri centri e al supporto vitale, nonostante la concessione della cittadinanza italiana alla piccola da parte del governo della premier Giorgia Meloni. Secondo la tesi del giudice la piccola è reputata una malata terminale e ogni tentativo di tenerla in vita non farebbe che sottoporla a ulteriori sofferenze.

Per il giudice resta solo da stabilire dove staccare la spina

Per il giudice resta da decidere solo il luogo in cui dovrà trovarsi la neonata quando saranno staccati i macchinari: fra le opzioni possibili ci sono l’ospedale in cui è ricoverata, un hospice e la casa della piccola. Questa ultima scelta è quella preferita dai Gregory che però stanno ancora cercando ogni via percorribile per riuscire a portare la bimba in Italia. Sperano in un accordo tra il governo di Londra e quello di Roma per scavalcare la decisione presa dalla giustizia britannica.