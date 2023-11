Indi Gregory, il padre: mia figlia è morta, siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna

La mamma di Charlie Gard, sorprendente disponibilità della Meloni

«Sono rimasta sorpresa dalla disponibilità del presidente Meloni di concedere la cittadinanza a Indi. È stato importante il suo sostegno e ho trovato veramente bello il fatto che abbia fatto così tanto per cercare di aiutare la famiglia Gregory. Nel nostro paese nessuno ci aiuta a salvare j nostri figli», ha dichiarato Connie Yates, la mamma del piccolo Charlie Gard, morto nel 2017 a 11 mesi perché affetto da una forma di sindrome da deplezione del Dna mitocondriale, la stessa malattia di Indi Gregory.



Salvini: una notizia che non avremmo voluto leggere

«La piccola Indi Gregory non c’è più, una notizia che non avremmo mai voluto leggere. Il governo italiano ha fatto il massimo, offrendosi di curarla nel nostro Paese, purtroppo senza successo. Una commossa preghiera per lei e un sincero abbraccio ai suoi genitori», ha scritto sui social il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

Roccella: anche chi non può guarire ha diritto a essere curato

«Nessuno contesta la diagnosi dei medici. Ma che una malattia sia inguaribile non vuol dire che la persona non è curabile», ha detto la ministra dell Famiglia Eugenia Roccella. «Quello che chiedevano i genitori di Indi era questo, poter avere un altro parere medico e di poter scegliere il percorso di cura».

Bellucci: non fare accadere più quanto è successo a Indi

«Questo è il momento del cordoglio, il governo italiano ha fatto tutto il possibile, ma ci sarà il tempo per trovare il modo di non far accadere più quanto ha vissuto Indi», ha dichiarato la viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci (Fdi).

Magi: cittadinanza non è stato un atto umanitario, ma politico

«Concedere la cittadinanza alla piccola Indi Gregory non è stato un atto umanitario, ma un atto politico del governo che non avrebbe garantito nulla in più rispetto alle cure che la bambina ha già ricevuto in Inghilterra, in uno dei migliori ospedali pediatrici al mondo. Non c’era nessun consulto medico che fosse diverso da quello espresso dai medici inglesi, anche il Bambino Gesù di Roma avrebbe assicurato cure palliative per questa bambina», ha detto ad Agorà Riccardo Magi, segretario di +Europa.