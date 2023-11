Indi Gregory, appello rifiutato, distacco macchine lunedì. Meloni chiede a Uk di attivare convenzione Aia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Appello dei genitori di Indi Gregory per impedire il distacco delle macchine che la tengono in vita è stato rifiutato. Lo hanno deciso i giudici inglesi al termine dell’udienza di oggi. Il termine per il distacco dei supporti vitali è fissato a lunedì. La notizia arriva da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, e dall’avvocato Simone Pillon, che stanno seguendo gli sviluppi del lato italiano della vicenda in contatto con i legali inglesi e la famiglia della piccola. «Appello rifiutato. Deadline a lunedì. Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi», ha annunciato su X Simone Pillon, legale che segue la famiglia di Indi Gregory in Italia, aggiornando sulla decisione della Corte d’appello britannica in merito al destino della bimba al centro di un caso legale fra Italia e Uk.

Meloni chiede a Uk di attivare convenzione Aia per portarla a Roma

Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni «ha scritto urgentemente al Lord Cancelliere e Segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito, chiedendo ai due Paesi di collaborare ufficialmente per facilitare il trasferimento di Indi a Roma ai sensi della Convenzione dell’Aja». Lo riporta in una nota il Christian Concern, organizzazione britannica che sta supportando i genitori di Indi Gregory. La Corte d’appello dovrebbe pronunciarsi questo pomeriggio alle 17.30 sulla rimozione del supporto vitale di Indi presso il Queen’s Medical Center di Nottingham, in un hospice o nella casa della famiglia.



L’appello del papà di Indi

«So che Giorgia Meloni sta facendo tutto il possibile ma chiedo che il governo italiano non si arrenda, per favore continuate a lottare per mia figlia». Lo ha detto Dean Gregory, il papà della piccola Indi, la neonata inglese gravemente malata, a cui l’Italia ha concesso la cittadinanza per permetterle di essere trasferita al Bambin Gesù di Roma. «Abbiamo solo poche ore per salvarla, per favore aiutatemi. Sto pregando per un miracolo. Indi vuole vivere», ha detto in un video inviato a LaPresse. Dean nel video si dice «ansioso» e racconta la mattinata della piccola Indi in ospedale, da dove segue in video conferenza la pronuncia del giudice, con la speranza di farla uscire dall’ospedale per poter portare Indi in Italia.

Schillaci, pronti ad accogliere Indi Gregory in Italia

«Adesso vediamo, noi abbiamo dato la cittadinanza alla bambina. Vediamo cosa decidono i giudici inglesi. Comunque siamo pronti ad accoglierla in Italia», ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell’evento ’Il Tempo della Salute’ a Milano, rispondendo a chi gli ha chiesto cosa si augura per Indi Gregory.

Garante infanzia chiede chiarimenti all’Autorità Gb

Lettera urgente da parte di Carla Garlatti, Autorità nazionale italiana per l’infanzia e l’adolescenza (Aiga) all’Autorità britannica, per chiedere chiarimenti su alcuni aspetti di tutela dei bambini, in particolare quando soffrono di malattie gravi e incurabili. Lo rendono noto i legali dei familiari della piccola Indi Gregory, Jacopo Coghe e l’avvocato Simone Pillon, che stanno seguendo gli sviluppi del lato italiano della vicenda in contatto con i legali inglesi e la famiglia Gregory. Tre i punti su cui la Garante italiana dell’infanzia ha centrato la richiesta di chiarimento: il modo in cui i diritti dei bambini sono tutelati e garantiti nel Regno Unito, anche quando soffrono di malattie gravi e incurabili; le modalità di scelta e in particolare i meccanismi giurisdizionali in caso di decisioni discordanti nei casi in cui sia previsto il trattamento terapeutico di bambini in stato di minima coscienza o affetti da patologie degenerative o comunque vittime di malattie ritenute incurabili; come il Regno Unito garantisce, a tutti i bambini e in particolare a quelli affetti dalle malattie gravi e incurabili di cui al paragrafo precedente, il diritto alla vita, per quanto possibile, e la parità di accesso alle cure. Infine l’Aiga ha chiesto di condividere «ogni altra informazione utile sulle problematiche del fine vita, in particolare sulle cure palliative per i bambini con malattie prevedibilmente incurabili e sull’equilibrio tra l’esclusione di qualsiasi accanimento terapeutico da un lato e il necessario mantenimento dei supporti vitali dall’altro».