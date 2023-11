India, 41 operai intrappolati sotto terra da 13 giorni. Si rompe trivella che doveva salvarli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si prospettano ancora ore, se non addirittura giorni di attesa prima della liberazione dei 41 operai intrappolati dal 12 novembre nello stato indiano dell’Uttarakhand in un tunnel stradale in costruzione, dopo il crollo di una parte della parete superiore. I responsabili della massiccia operazioni di soccorso, una delle più estese mai viste in India, hanno annunciato che dalle prossime ore avvieranno un tentativo diverso, ovvero lo scavo di un passaggio verticale di diverse decine di metri, che dovrebbe permettere di raggiungere gli uomini dall’alto. Nel frattempo, per non lasciare intentato nulla, una volta rimossa la trivella ormai inutilizzabile che lavorava in orizzontale, la rimozione dei detriti continuerà a mano. Per almeno due volte, nei giorni scorsi, i responsabili delle squadre di soccorso avevano dato come molto vicina la fine dell’incubo, visto che lo scavo in orizzontale attraverso i detriti era arrivato ad appena 14 metri dal punto in cui si trovano gli operai; ma la speciale trivella ad elica che aveva consentito di sperare in un lieto fine imminente si è dovuta arrendere, dopo innumerevoli giri a vuoto in mezzo al pietrisco che separa gli uomini dall’imboccatura del tunnel.

La perforatrice si è rotta venerdì sera mentre si faceva strada tra macerie, pietre e detriti, costringendo i soccorritori a lavorare manualmente per rimuovere i detriti nella speranza di raggiungere i lavoratori bloccati, ma l’intera operazione al momento è stata interrotta. Arnold Dix, un esperto internazionale che assiste la squadra di soccorso sul luogo dell’incidente nello stato dell’Uttarakhand, ha affermato che non è chiaro quando ricominceranno le trivellazioni. <La macchina è rotta. È irreparabile», ha detto ai giornalisti. «La montagna ha resistito ancora una volta alla trivella». Dix ha detto che i soccorritori avrebbero dovuto estrarre l’intera perforatrice e sostituirla per riavviare gli scavi. Non ha specificato quanto tempo ci vorrà.

Intrappolati dal 12 novembre

I lavoratori sono intrappolati dal 12 novembre, quando una frana ha causato il crollo di una parte del tunnel di 4,5 chilometri che stavano costruendo a circa 200 metri dall’ingresso. Il terreno montuoso della zona si è rivelato una sfida per la perforatrice, che in precedenza si era rotta due volte mentre le squadre di soccorso tentavano di scavare orizzontalmente verso i lavoratori intrappolati. La macchina ha smesso di funzionare dopo aver perforato circa 2 metri dell’ultimo tratto di pochi metri di detriti rocciosi che avrebbero aperto un passaggio per l’uscita degli operai dal tunnel.

I soccorritori hanno inserito dei tubi nel canale scavato e li hanno saldati insieme per fungere da passaggio da dove gli uomini sarebbero stati tirati fuori su barelle a ruote. Secondo Devendra Patwal, responsabile della gestione dei disastri, finora sono stati posati circa 46 metri di tubazione.

Il tentativo di tunnel verticale

Intanto sabato sul luogo dell’incidente è stata portata una nuova perforatrice utilizzata per scavare verticalmente. Lo scavo verticale è visto come un piano alternativo per raggiungere gli uomini intrappolati e i soccorritori hanno già creato una strada di accesso alla cima della collina. Tuttavia, le squadre di soccorso dovranno scavare 103 metri verso il basso per raggiungere i lavoratori intrappolati, quasi il doppio della distanza del pozzo orizzontale.