Coronavirus oggi: Rt nazionale il rialzo a 0,85. AstraZeneca raddoppia l’utile

06:16 India, arrivati primi aiuti sanitari Usa

Le prime spedizioni di aiuti medici statunitensi sono arrivate in India, alle prese con una pesante ondata di contagi da Covid-19. Un aereo militare che trasportava più di 400 bombole di ossigeno, attrezzature per ospedali e un milione di test per il coronavirus, è atterrato all'aeroporto internazionale della capitale indiana New Delhi. Sono più di 386mila i nuovi casi di coronavirus registratinelle ultime 24 ore, mentre sono 3.498 le perone che hanno perso la vita per complicanze.

La drammatica situazione di Nuova Delhi, India (Reuters)

