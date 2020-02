India Art Fair: vetrina della scena artistica dell’Asia meridionale La fiera passata alla Angus Montgomery Arts presenta gallerie e istituzioni provenienti da tutta l'India con artisti moderni e contemporanei. La illustra Jagdip Jagpal, direttrice dal 2017 di Maria Adelaide Marchesoni

8' di lettura

Dal 30 gennaio al 2 febbraio a New Delhi si tiene India Art Fair , il primo appuntamento dopo l'acquisizione della fiera, avvenuta lo scorso settembre, da parte di Sandy Angus con la Angus Montgomery Arts del 65% da MCH Group (proprietario di Art Basel) che si è aggiunto al 35% già posseduto. Il core business della Angus Montgomery Arts è l'organizzazione di fiere d'arte con una forte concentrazione in Asia come emerge dall'attuale portafoglio che, oltre a India Art Fair, comprende le fiere, Art Central Hong Kong , Art SG (Singapore), PHOTOFAIRS | Shanghai, Sydney Contemporary, Taipei Dangdai (Taiwan), Art Düsseldorf (Germania), facendo di Angus Montgomery Arts il più grande organizzatore di fiere d'arte in Asia.

Dal 2017 alla direzione Jagdip Jagpal, cittadina britannica che in passato ha gestito le partnership e i programmi internazionali della Tate a Londra. Ad Arteconomy24 spiega le novità di questa edizione che vede la partecipazione di 75 gallerie provenienti per la maggior parte dall'India. Cinque le sezioni: Galleries dedicata alle gallerie indiane e internazionali, Focus con una proposta di solo show, Institutions per le istituzioni museali e fondazioni d'arte indiane e internazionali, Platform per artisti emergenti dell'Asia meridionale, Art Projects spazio dedicato alle installazioni di grandi dimensioni.



L'edizione 2020 segna il suo terzo anno alla guida di India Art Fair. Cosa è cambiato?

Quando ho ereditato la direzione, la fiera era in declino da alcuni anni soprattutto per la mancanza di un'identità. Dal 2018, abbiamo lavorato sull'identità come piattaforma leader nell'Asia meridionale per la scoperta dell'arte moderna e contemporanea. La fiera si sta impegnando a fornire una vetrina dedicata alla scena artistica della regione e continuerà a presentare una selezione diversificata di gallerie e istituzioni provenienti da tutta l'India che interesserà il 70% della superficie della fiera, mantenendo la sua forte tradizione nel proporre importanti opere dei artisti moderni e contemporanei della regione, insieme alla partecipazione di importanti gallerie internazionali con una proposta di opere che in India non sono mai state esposte o lo sono state raramente. Per la prima volta quest'anno India Art Fair ha introdotto anche elementi musicali e cinematografici, ampliando ulteriormente la diversità del programma artistico della fiera, incoraggiando un più ampio apprezzamento per la scena culturale della regione e la natura interdisciplinare dei generi artistici. È stato ampliato il programma per il pubblico con un focus sugli artisti che parteciperanno attivamente a dibattiti, performance. Nella nuova sezione ARTISTS IN RESIDENCE il pubblico è invitato a prendere parte a workshop realizzati dagli artisti stessi. Stiamo costruendo una forte identità e continueremo in questa direzione.



Quali le novità e le sfide future?

In questa edizione sono presenti nuove gallerie e istituzioni che provengono dalla regione: Art Explore (New Delhi), Arts of the Earth (New Delhi), Gallery White (Vadodara), Pichvai Tradition & Beyond (New Delhi) e nuovi espositori al di fuori dell'India, tra cui: Galleria Saskia Fernando (Colombo), Gallery Tableau (Seul), PSM Gallery (Berlino) e Marc Straus (New York). Disseminati nei padiglioni della fiera sono esposte installazioni di grandi dimensioni di artisti indiani e internazionali: dalla scultura in metallo «Untitled» di Anita Dube del 1994 recentemente ampliata con il supporto di MASH Sculptural Space , al progetto «Live Photography Project» di Martin Parr .

Con il PERFORMANCE ART PROGRAMME presentiamo un'interessante vetrina di talenti femminili della regione, Maya Krishna Rao, artista teatrale e attivista sociale vincitrice di premi nazionali; l'artista multidisciplinare Piyali Ghosh e l'artista interdisciplinare Raisa Kabir, il cui lavoro esplora la politica e le ansie culturali intorno alla produzione tessile neocoloniale globalizzata e alla nazione.

Quali le le sfide di questa edizione?

In ogni edizione siamo alla ricerca di nuovi modelli per rafforzare e sviluppare la programmazione, pur continuando a puntare sulla costruzione di una forte identità della fiera come piattaforma leader nell'Asia meridionale per l'arte moderna e contemporanea. Durante tutto l'anno lavoriamo per mantenere forti legami con il mercato locale - per poi mostrare sia nomi emergenti, affermati e familiari accanto a nuovi talenti, per attirare un maggior numero di gallerie e partecipanti da tutta l'Asia meridionale, e per consentire un più profondo impegno critico con il lavoro degli artisti di questa regione.



Qual è il livello di internazionalizzazione della fiera?

India Art Fair è un luogo per scoprire la migliore arte moderna e contemporanea di tutta l'Asia meridionale e per le gallerie internazionali mostrare opere nuove al pubblico indiano. Come fiera d'arte regionale ci concentriamo sulla varietà e la profondità del lavoro proveniente dal subcontinente e puntiamo a promuovere e a coinvolgere tutte le discipline e gli stili. La fiera sarà sempre radicata nel suo contesto locale, continuando a puntare gallerie e istituzioni indiane che riflettono la scena artistica della regione in rapido sviluppo. La fiera lavora anche a stretto contatto con le migliori gallerie blue-chip internazionali che mostrano un impegno a lungo termine nel coinvolgimento del pubblico locale, mettendo in mostra i lavori di artisti che non hanno mai esposto in India prima d'ora. Per l'edizione 2020 le gallerie internazionali che ritornano sono David Zwirner (Londra, Uk/New York, Usa/Hong Kong), neugerriemschneider (Berlino, Germania), Aicon Art (New York, Usa), Aicon Contemporary (New York, Usa), Grosvenor Gallery (Londra, Uk), e 1X1 Art Gallery (Dubai, Emirati Arabi Uniti).