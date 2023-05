India, una democrazia multireligiosa che non rinuncia alla propria autonomia

4' di lettura

I rapporti tra una potenza egemone e una potenza in ascesa possono raggiungere equilibri diversi che dipendono anche dalle differenti valutazioni, percezioni e immagini del mondo dei loro leader. Se fra Cina e Stati Uniti la competizione prevale sulla cooperazione, invece New Delhi ha scelto una strategia di accomodamento rispetto a Washington. Perché nel triangolo Usa-Cina-India quest'ultima percepisce gli Stati Uniti come potenti, non particolarmente minacciosi e, soprattutto, utili contro una ...