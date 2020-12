India e Cina ai ferri corti, il conflitto tecnologico potrebbe spostare gli equilibri globali L'azione dell'India contro le app cinesi è solo la manifestazione più visibile del tecno-nazionalismo crescente e del disaccoppiamento economico dalla Cina di Biagio Simonetta

Sono i due Paesi più popolati al mondo, con circa 1,4 miliardi di abitanti. Sono divisi da un confine conteso da decenni, che si snoda fra le alture dell'Himalaya. E ora sono alle prese con una contesa che può decidere il futuro dell'industria tecnologica globale. India e Cina stanno combattendo una nuova guerra, che va al di là delle diaspore di confine nella valle di Galwan. Circa una settimana fa, Nuova Delhi ha posto il veto su tutta una serie di app cinesi, tirando il ballo i soliti rischi per la sicurezza nazionale. Ed è la terza volta che il governo indiano intraprende un'azione del genere da giugno scorso, proprio da quando le schermaglie al confine himalayano si sono intensificate.

L’ultimo divieto sulle app cinesi

L'ultimo divieto ha portato il numero totale di app cinesi bloccate a quasi 220. Come risultato di queste misure, ora non ci sono app made in Cina tra le prime 500 più utilizzate in India. E si tratta di un cambiamento piuttosto radicale, considerando che fino a qualche mese fa le app cinesi erano tra le più popolari in India, espandendo rapidamente la loro quota nel mercato tecnologico in più rapida crescita al mondo (quello indiano appunto).

Nella prima metà di questo 2020, le app cinesi più popolari hanno conquistato il 40% del mercato indiano. Ben cinque sono state saldamente nella top 10, con Tiktok in testa e senza rivali. Proprio TikTok, che è stata scaricata circa 600 milioni di volte in India, è stata tra le prime app ad essere bannate da Nuova Delhi. È successo a fine giugno. E da allora l'escalation non si è mai fermata.



Le ragioni di un conflitto

Ma cosa sta spingendo il governo indiano a “firewallare” il Paese dalle app cinesi? È una reazione alle ostilità al confine o una risposta a una “invasione” di app e aziende tecnologiche cinesi? È l'inizio di un crescente “tecno-nazionalismo” o più semplicemente l'avvio del disaccoppiamento economico strategico dell'India dalla Cina nel lungo periodo?A giudicare dagli eventi, la risposta potrebbe essere “l'insieme di tutte queste cose”. Anche se al centro di tutto, c'è un profondo deficit di fiducia che è cresciuto notevolmente a seguito della tensione ai confini.

Il 24 novembre, giorno in cui è arrivato l'ultimo ban, in una dichiarazione del ministero indiano dell'Elettronica e della Tecnologia ha parlato delle applicazioni bloccate come piattaforme «impegnate in attività che sono pregiudizievoli per la sovranità e l'integrità dell'India, la difesa dell'India, la sicurezza dello stato e l'ordine pubblico». E sebbene dal governo non menzionino direttamente la Cina, l'elenco delle app vietate, che sono tutte sviluppate da aziende tecnologiche cinesi, rende palese l'obiettivo.