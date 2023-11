India e Stati Uniti accrescono la cooperazione per contenere la Cina

I punti chiave Siglato un accordo per produrre blindati

Trattative in corso sui motori della General Electric per i caccia indiani

Blinken chiede più collaborazione con il Canada sul caso del leader sikh assassinato

I vertici della diplomazia e della difesa di India e Stati Uniti si sono incontrati ieri a New Delhi con l’obiettivo di approfondire la partnership strategica tra i due Paesi e la collaborazione sul fronte tecnologico e della difesa.

Dopo il colloquio con il suo omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha ribadito l’apprezzamento americano per la linea indiana sulla guerra in Medio Oriente («Apprezziamo il fatto che fin dal primo giorno l’India abbia condannato fermamente gli attacchi del 7 ottobre») e chiesto collaborazione con il Canada nelle indagini sull’uccisione di un leader separatista sikh di cui Ottawa ritiene responsabile New Delhi.

India e Canada, ha detto Blinken «sono due dei nostri partner più stretti e, naturalmente, vogliamo vedere che risolvano eventuali divergenze o dispute che hanno. Come amici di entrambi, riteniamo molto importante che l’India collabori con il Canada nella sua indagine e che trovino un modo per risolvere questa differenza in modo cooperativo».

Collaborazioni in campo militare e di intelligence

Il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin e il suo collega indiano Rajnath Singh hanno spiegato di aver discusso una roadmap per una più intensa collaborazione sui fronti dell’intelligence, della sorveglianza e degli armamenti. I negoziati per dotare i Tejas della Hindustan Aeronautics di motori prodotti dalla General Electric hanno fatto progressi, ma non si sono conclusi, come anche quelli per l’acquisto da parte di New Delhi, per circa 3 miliardi di dollari, di 31 droni prodotti dalla General Atomics.

È ufficiale invece che India e Usa collaboreranno per la produzione di un numero imprecisato di blindati Stryker da dispiegare nelle regioni al confine con Cina e Pakistan.