Virus Nipah in India: è la nuova pandemia?

I primi focolai

Il virus Nipah è stato rilevato per la prima volta più di due decenni fa, a seguito di un’epidemia tra gli allevatori di suini in Malesia. Nel giro di pochi mesi si è poi diffuso a Singapore attraverso i maiali infetti. L’epidemia ha provocato quasi 300 casi e più di 100 morti. Da allora non sono stati segnalati altri focolai di Nipah in Malesia, ma nel 2001, il virus è emerso in Bangladesh e in India, dove le epidemie hanno continuato a divampare periodicamente.

In Bangladesh, le epidemie si verificano quasi ogni anno e gli studi hanno collegato le infezioni al consumo di linfa di palma da dattero fermentata contaminata con urina di pipistrello. Inizialmente, si pensava che la trasmissione da persona a persona non fosse avvenuta poiché nessun operatore sanitario era stato infettato durante la grande epidemia in Malesia. Ma nelle successive epidemie, come quella in corso in India, questa cosa è successa e il contagio è avvenuto mentre i sanitari stavano curando le persone infette.

Inoltre, uno studio del 2019 su quasi 250 casi di virus Nipah in Bangladesh nell’arco di 14 anni ha rilevato che circa un terzo delle infezioni umane sono state trasmesse ad altre persone.

I sintomi e le terapie

Quando il virus causa la malattia, l’effetto principale è l’encefalite (gonfiore del cervello). I pazienti sviluppano febbre e lamentano un intenso mal di testa e molti sperimentano disorientamento, sonnolenza e confusione. A oggi non esistono farmaci specifici per il trattamento dell’infezione da Nipah. Sono allo studio sia la ribavirina (indicata in associazione con altri medicinali per il trattamento dell’epatite C cronica) sia anticorpi monoclonali, ma la loro efficacia sull’uomo non è stata ancora dimostrata. È in fase di sperimentazione (fase 1) anche un vaccino a mRna prodotto da Moderna in collaborazione con Il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), parte del National Institutes of Health, statunitense.

Loading...