India, pioggia di investimenti sul Gujarat di Narendra Modi

Ecco quindi che il gruppo che fa capo a Gautam Adani, uno degli imprenditori più controversi del Paese e probabilmente il più vicino all’attuale primo ministro, ha promesso di investire ben 24 miliardi di dollari in 5 anni in progetti energetici green nello Stato.

Sono invece 4,6 i miliardi di dollari messi sul tavolo dal big dell’automotive Maruti Suzuki per impiantare in Gujarat un nuovo stabilimento e aggiungere una linea di produzione a uno già esistente.

Il gruppo Tata ha fatto sapere di essere vicino all’annuncio di un piano per impiantare nello Stato natale del premier una fabbrica per produrre semiconduttori, mentre Dp World, la multinazionale della logistica con base a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha invece firmato accordi per 3 miliardi di dollari per costruire in Gujarat porti, terminal e Special economic zones, o Sez.

Dagli imprenditori saliti sul palco sono piovute le inevitabili lodi per Modi che nei suoi anni da chief minister del Gujarat ha fatto dello Stato una delle destinazioni preferite per le grandi imprese alla circa di terreni a buon mercato, sconti fiscali e burocrazia snella per impiantare stabilimenti e raffinerie.

I tassi di crescita del Pil del Gujarat sono tra i più alti di tutti gli Stati indiani, ma negli ultimi anni alcuni economisti hanno richiamato l’attenzione su come il boom economico abbia faticato a trasmettere i suoi benefici verso strati più svantaggiati della società, con retribuzioni minime, sia nel settore agricolo che nella città, inferiori della media e un tasso di scolarizzazione più basso di Stati economicamente meno sviluppati e dinamici. Il Gujarat non figura bene neppure rispetto a indicatori sanitari cruciali, come mortalità infantile e tasso di denutrizione dei bambini.