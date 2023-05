India, prospettive di crescita del paese primo al mondo per popolazione e quinto per Pil

Ascolta la versione audio dell'articolo

Maggio 2014: Narendra Damodardas Modi diviene Primo Ministro dell'India e lancia il BRAP (Business Reform Action Plan), un documento strategico-programmatico ad aggiornamento annuale. In pillole: riforme, semplificazione degli adempimenti e accordi bilaterali per stimolare gli investimenti diretti esteri nonché difese protezionistiche per ridimensionare le importazioni e dar spazio alle produzioni locali. Il fine ultimo è trasformare l'India nel primo hub manifatturiero mondiale.

Ma vediamo come siamo messi da allora: la crescita attesa del PIL è stabilmente sopra il 7%, così come le esportazioni sono a quota 650 miliardi di dollari, la disoccupazione è ben sotto il 10%, il reddito pro-capite, raddoppiato in dieci anni, supera di poco i i 2.000 dollari annui, il debito pubblico-PIL è intorno al 90%, il tasso di inflazione al 6,5% coincidente con il tasso di interesse nominale, il che significa tassi reali a zero e la più grande popolazione di emigranti del mondo in grado di generare più di 100 miliardi di dollari di rimesse come evidenzia la World Bank.

Politica economica e modernizzazione

La politica economica indiana ha accompagnato la modernizzazione del proprio sistema produttivo anche con benefici fiscali e schemi incentivanti. Il PLI (Production Linked Incentive Scheme) – che quest'anno cuberà quasi 25 miliardi di dollari su 14 settori produttivi – ha consentito, ad esempio, di far sì che i cellulari usati dagli indiani siano quasi completamente prodotti in India.

Oltre 50.000 brevetti nell'ultimo quinquennio, più di 100 start-up ”unicorni” – cioè imprese che raggiungono una valutazione di un miliardo di dollari senza essere quotate in una borsa valori – di cui più di metà nell'e-commerce e nel fintech che vedono la prevalenza di proprietà statunitense e anche giapponese e nel giro di un anno si raggiungerà quota 500 riferita alla società straniere che operano stabilmente nel Paese.

Non a caso, l'indice PMI (Purchasing Managers Index) è ben sopra 50, il che significa che l'imprenditoria manifatturiera che conta si aspetta che l'India cresca stabilmente; i centri studi delle grandi banche d'affari hanno riportato nei loro report che “l’India sta guadagnando potere nell’ordine mondiale” e “una delle sole tre economie al mondo in grado di generare una crescita economica annuale superiore ai 4-500 miliardi di dollari”.