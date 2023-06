India, scontro tra treni: centinaia di passeggeri intrappolati, si temono decine di morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Almeno Centinaia di persone - almeno 200 - sono rimaste intrappolate nelle rarrozze di un treno passeggeri i India, scontratosi con un merci. Si teme che il disastro possa aver causato decine di vittime.

Lo riferiscono i funzionari e i media locali. Diverse carrozze di un treno passeggeri sono deragliate a Balasore, nello stato orientale dell’Odisha, a circa 200 chilometri dalla capitale regionale Bhubaneswar, in seguito a una collisione con un treno merci.

Più di 100 soccorritori sono impegnati a salvare almeno 200 passeggeri che si teme siano rimasti intrappolati nei vagoni. Lo riferisce l’emittente indiana NDTV. «Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento», ha detto Amitabh Sharma, portavoce delle Ferrovie indiane. Secondo una prima ricostruzione, alcune carrozze del Coromandel Express, che andava da Howrah a Chennai, sono deragliate finendo su un altro binario. Il treno merci Yashwantpur-Howrah Superfast, proveniente dall’altro lato, ha tamponato i vagoni e, secondo NDTV, ci sarebbe un terzo treno coinvolto, ma la notizia non è stata ancora confermata. Secondo Press Trust of India, le vittime potrebbero essere decine.

Il primo ministro indiano, Narendra Modi, si è detto «addolorato per l’incidente ferroviario». «In questo momento di dolore, i miei pensieri sono con le famiglie in lutto. Che i feriti possano riprendersi presto. Ho parlato con il ministro delle Ferrovie AshwiniVaishnaw e ho fatto il punto della situazione», scrive Modi su Twitter