India: Sud e azione climatica al cuore del nuovo multilateralismo

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile

E su elementi sostanziali, l’India ha assicurato che l’attenzione internazionale fosse rivolta a obiettivi di sviluppo più ampi, in linea con il mandato del G20.Nel momento critico dell’Agenda 2030, l’India ha presentato il Piano d’Azione G20 2023 per Accelerare i Progressi verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), adottando un approccio trasversale, orientato all’azione alle su questioni interconnesse, tra cui come salute, istruzione, parità di genere e sostenibilità ambientale.Un’area chiave che guida questo progresso è un rafforzamento dell’Infrastruttura Pubblica Digitale (DPI) robusta. Qui, l’India è stata decisa nelle sue raccomandazioni, avendo constatato l’impatto rivoluzionario di innovazioni digitali come Aadhaar, UPI e Digilocker in prima persona.

Attraverso il G20, abbiamo completato con successo il Repository dell’Infrastruttura Pubblica Digitale, un significativo passo avanti nella collaborazione tecnologica globale. Questo repository, che include oltre 50 DPI da 16 paesi, aiuterà il Sud Globale a costruire, adottare e implementare DPI per sbloccare il potere della crescita inclusiva. Per la Nostra One Earth, abbiamo introdotto obiettivi ambiziosi e inclusivi per creare un cambiamento urgente, duraturo ed equo.

Patto per lo sviluppo verde

Il «Patto per lo Sviluppo Verde» della Dichiarazione affronta le sfide della scelta tra combattere la fame e proteggere il pianeta, delineando una roadmap completa in cui occupazione ed ecosistemi sono complementari, il consumo è attento al clima e la produzione è rispettoso del pianeta. In parallelo, la Dichiarazione del G20 chiede un triplicamento ambizioso della capacità globale di energia rinnovabile entro il 2030. Insieme alla creazione dell’Alleanza Globale per i Biocarburanti e un forte impulso per l’Idrogeno Verde, le ambizioni del G20 di costruire un mondo più pulito e verde sono innegabili.

Questo è sempre stato l’ethos dell’India, e attraverso Lifestyles for Sustainable Development (LiFE), il mondo può beneficiare delle nostre tradizioni sostenibili di lunga data. Inoltre, la Dichiarazione sottolinea il nostro impegno per la giustizia climatica ed equità, sottolineando il sostegno finanziario e tecnologico sostanziale necessario dal Nord Globale. Per la prima volta, si è riconosciuto il salto quantico necessario nella portata del finanziamento allo sviluppo, passando dai miliardi ai trilioni di dollari. Il G20 ha riconosciuto che i Paesi in via di sviluppo necessitano di 5,9 trilioni di dollari per soddisfare i loro Contributi Determinati a Livello Nazionale (NDCs) entro il 2030.

Date le risorse monumentali necessarie, il G20 ha sottolineato l’importanza di Banche Multilaterali di Sviluppo migliori, più grandi e più efficaci. Contestualmente, l’India sta assumendo un ruolo di primo piano nelle riforme dell’ONU, specialmente nella riorganizzazione degli organi principali come il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che garantirà un ordine globale più equo.L’uguaglianza di genere è stata al centro della Dichiarazione, culminando nella formazione di un apposito Gruppo di Lavoro sull’Empowerment delle Donne l’anno prossimo. Il Women’s Reservation Bill 2023 dell’India, riservando un terzo dei seggi del Parlamento e delle assemblee legislative statali alle donne, incarna il nostro impegno per lo sviluppo guidato dalle donne.