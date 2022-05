India, Tesla rinuncia ma per Tavares è redditizia. «Per Stellantis nuova era»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tesla ha rinunciato solo pochi giorni fa al mercato indiano, almeno per il momento, per essersi scontrata con la politica protezionista del governo di Nuova Delhi, che non ha rinunciato a imporre dazi a difesa dell’industria automobilistica nazionale. L’India applica dazi all’importazione fino al 100% sui veicoli che costano oltre 40mila dollari, indipendentemente dal tipo di carburante, quindi anche se sono elettrici e a emissioni zero.

Al contrario, il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, prevede che l’India sarà un mercato redditizio e offrirà opportunità di crescita più ampia di quanto il quarto gruppo automobilistico mondiale si aspettasse in precedenza, anche perché le maggiori sfide attuali sono in paesi come Cina e Russia. L’India, dove Stellantis già vende i suoi marchi Jeep e Citroen, rappresenta una frazione delle vendite globali della casa automobilistica, ma Tavares ha affermato che prevede che i ricavi nella nazione dell’Asia meridionale raddoppieranno entro il 2030 e che i margini di profitto operativo saranno a due cifre entro il prossimo un paio d’anni.

Stellantis scommette sulle attività operative nel Paese asiatico nell'ambito del piano strategico globale “Dare Forward 2030”. Dal 2015, le società confluite in Stellantis hanno investito oltre 1 miliardo di euro per sviluppare una presenza sostenibile nel Paese e far crescere i propri brand, in linea con il piano del governo locale, che punta a sviluppare il settore automobilistico attraverso l'iniziativa “Make in India” voluta dal primo ministro Narendra Modi. L'India è già un importante polo di approvvigionamento per veicoli, componenti e tecnologie nell'ambito della mobilità e rappresenta il fulcro dell'ICT di Stellantis, oltre ad apportare un forte contributo allo sviluppo di software in tutto il mondo.

Con la sua base di talenti diversificata e le sue comprovate competenze di R&S e ingegneria, Stellantis India è un componente essenziale di Stellantis. Stellantis gestisce tre stabilimenti di produzione (Ranjangaon, Hosur, Thiruvallur), un hub ICT (Hyderabad), un centro software (Bengaluru) e due centri di R&S a Chennai e Pune. Il Digital Hub in India è diventato una delle più grandi organizzazioni ICT e digitali all'interno di Stellantis. I siti manifatturieri e di R&S stanno già producendo ed esportando componenti e veicoli per mercati al di fuori dell'India.

«Siamo impegnati a far crescere e rafforzare la nostra presenza in India, rendendo questo Paese strategico un pilastro chiave della nostra ambizione globale nel quadro del piano ‘Dare Forward 2030'», ha precisato Tavares. «Sono orgoglioso dei nostri 2.500 dipendenti in India che ogni giorno lavorano per rendere Stellantis un player fondamentale, offrendo soluzioni di mobilità pulite, sicure ed economicamente convenienti ai clienti indiani».