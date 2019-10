Indicatori elementari di affidabilità di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Gli indicatori che compongono il voto Isa dei professionisti si distinguono in indici elementari di affidabilità e in indici di anomalia. I primi sono sempre presenti e individuano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento, all’interno di specifici intervalli di valori su una scala da 1 a 10.

A questo gruppo appartengono gli indicatori elementari:

- compensi per addetto;

- valore aggiunto per addetto;

- reddito per addetto.

La stima dei «compensi per addetto» viene personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato e altro) e che si calcola sulla base dei dati delle otto annualità di imposta precedenti al 2018.