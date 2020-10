Indice della criminalità, Firenze tallona Milano tra furti e controlli antidroga Il sindaco Nardella: «Più attenzione a spaccio e consumo. Tante denunce di riciclaggio? Da noi non c'è omertà» di Marta Casadei e Michela Finizio

Se la provincia di Milano si conferma la maglia nera per numero di reati denunciati nel 2019 in rapporto alla popolazione residente, Firenze la segue a ruota, salendo di un posto in classifica rispetto allo scorso anno con Rimini sul terzo gradino del podio.

Firenze tra furti e spaccio



Un primato poco lusinghiero per la provincia toscana che registra, nel complesso, un lieve calo dei reati denunciati nel corso del 2019 (-1,4%), ma svetta nei furti con destrezza, che rispetto al 2018 sono invece aumentati del 13,8%, nei furti in abitazione e in quelli che colpiscono esercizi commerciali - entrambi, comunque, in calo a doppia cifra. «Firenze è una delle città, delle province, in cui il rapporto turisti/abitanti è più alto in assoluto - dice il sindaco Dario Nardella, al secondo mandato - e purtroppo gran parte di questi furti sono fatti proprio a danno di chi viene in città per vacanza».

Firenze mantiene il primo posto per reati legati al riciclaggio di denaro e, in questo caso, Nardella non ha dubbi: «La Toscana è un territorio ricco dove la criminalità organizzata si insinua in attività commerciali, ristorazione, servizi. Ma qui non c’è omertà e questi dati dimostrano il fatto che i cittadini denunciano».

Quest’anno Firenze e provincia si piazzano nei primi posti per reati connessi allo spaccio e agli stupefacenti, con denunce in aumento sul 2018. Un ambito che il sindaco ammette di aver seguito da vicino: «In città abbiamo avviato una battaglia contro la droga istituendo, proprio nel 2019, squadre di polizia municipale con cani anti droga che affiancano polizia e carabinieri. Vediamo già i primi risultati».