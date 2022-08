Indice di sporti vità, Trento riconquista la vetta inseguita da Bolzano e Trieste

Cremona conferma la quarta posizione dello scorso anno, conquistando anche il primato nella macroarea degli sport di squadra, e Bergamo è nuovamente quinta.

Gli sport invernali, Olimpiadi di Pechino comprese, premiano Aosta, che balza dal 29° al 6° posto, e Sondrio, che da 40ª si ritrova ottava, trascinata anche dalle medaglie a cinque cerchi di Arianna Fontana nello short track, e che si afferma nell’indicatore specifico dei Giochi.

Tra le due province alpine si inserisce Milano (settima, era 12ª); per il capoluogo lombardo due vittorie nel calcio professionistico - con l’accoppiata Milan-Inter al vertice della Serie A - e nella diffusione dei “media per lo sport”. Di rilievo, inoltre, l’argento nella “praticabilità sportiva” alle spalle di Roma.

Le altre grandi città e il Sud

Varese, leader nel 2021, scivola al nono posto, mentre Treviso perde tre posizioni, ma ottiene l’ultima posizione utile per rimanere in una top ten dalla quale escono Macerata (15ª), Genova (16ª), Verbania (24ª) e Livorno (27ª). Se si guarda invece alle prime 20, tra le regioni più popolose la Lombardia rimane leader con sette province; a distanza seguono il Veneto (tre) e la Toscana e l’Emilia-Romagna con una a testa (rispettivamente Firenze, 12ª, e Bologna, 14ª). Più lontane dalle posizioni di vertice il Piemonte (Torino, la migliore, è 21ª) e il Lazio (Roma è 30ª), mentre Campania, Puglia e Sicilia piazzano tutte le loro rappresentanti nella metà bassa della classifica (con i primati regionali a Napoli, 57ª, Bari, 59ª, e Messina, 60ª). Al 20° posto Cagliari si afferma per distacco tra realtà meridionali e insulari, precedendo Sassari (51ª) e Teramo (54ª). Dopo Asti (91ª), appartengono tutti al Sud i territori in fondo a una classifica che si chiude con la conferma del 107° e ultimo posto per il Sud Sardegna.

I primati sul territorio

Da sottolineare, ancora, il primato di Verbania nel ciclismo e soprattutto nella classifica “intermedia” riferita agli sport individuali. Di rilievo i cinque podi conquistati da Rimini (con due primati nei ranking relativi ai motori e alle “imprese e fiere dello sport”, in buona parte grazie a RiminiWellness, rassegna di assoluto valore internazionale). Per Vicenza le vittorie di “tappa” sono ben tre e riguardano gli sport di squadra: dalle società dilettantistiche alle discipline meno “popolari”, per arrivare alle squadre - come la Famila Schio, scudettata nel basket femminile - che si distinguono in comuni diversi dal capoluogo di provincia.