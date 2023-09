Indice della sportività, Trento è sempre leader. La gara delle città guarda anche ai fondi Pnrr

Il recupero di Roma e Napoli

Se si estende l’analisi alle prime 20, tra le regioni più grandi la Lombardia si conferma leader con sette presenze, distanziando nettamente Veneto ed Emilia Romagna (con due province ciascuna); una sola presenza per la Toscana e il Piemonte (Torino, al 15° posto). Nonostante Roma recuperi tre posizioni (ora è 27ª), il Lazio resta lontano dall’alta classifica, così come le principali regioni meridionali: Napoli, leader campana, è al 55° posto, Bari, la prima pugliese, al 62°, e Messina primeggia in Sicilia arrivando 72ª.

Da sottolineare la performance di Rimini - al 17° posto assoluto e prima nel gruppo struttura sportiva- che recupera 11 posizioni e detiene con Trieste il primato dei podi di specialità: ben sette, con due vittorie nei motori e nelle imprese per lo sport; sei volte a podio Livorno (leader nel nuoto e in aspetti storico-culturali legati allo sport) e Cagliari (prima per tecnici e ufficiali di gara), davanti a Genova (cinque podi, che valgono il 13° posto nella generale).

La differenza Nord-Sud

Si mantiene sempre elevato il differenziale tra i territori del Centro-Nord e quelli di Sud e Isole. Dopo l'11° posto di Cagliari bisogna scendere al 48° di Teramo e al 52° di Sassari. Le restanti province del Mezzogiorno fanno peggio; va però sottolineato l’ulteriore avanzamento di Napoli (dal 57° al 55° posto), in buona parte per lo scudetto nel calcio. Di rilievo il balzo dell’Aquila (dall'88° al 63° gradino), con il capoluogo “Città europea dello sport” nel 2022.

E se Asti (91ª) è il fanalino di coda del Centro-Nord, le ultime 16 posizioni sono monopolizzate dal Meridione, con Sud Sardegna e Isernia a chiudere la classifica generale. In uno scenario caratterizzato più da ombre che da luci non mancano tuttavia alcune note positive, partendo dalla già citata Cagliari per arrivare a Enna e Campobasso (rispettivamente prima e terza nella classifica formazione per lo sport), tornare a Napoli (terza per tasso di praticabilità) e chiudere con Teramo, L’Aquila e Brindisi, che compongono un podio tutto del Sud nel “calcio dilettanti”.

Loading...