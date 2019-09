Indice della sportività: Trento torna in vetta, brilla l’asse Milano-Cortina

Al secondo posto finisce quest’anno Trieste, reduce da due vittorie di fila e in testa a cinque indicatori, vale a dire atleti tesserati, nuoto, sport dell'acqua, sport al femminile e società con almeno 100 anni di storia. Dalla settima alla terza posizione sale Macerata, spinta in buona parte dai trionfi della Lube Civitanova nel volley maschile, con relativo primo posto non solo per la pallavolo ma per gli sport di squadra in generale. Scende dal podio Cagliari, che era terza e si ritrova nona: comunque un buon piazzamento e la conferma di una supremazia indiscussa nel comparto Sud e Isole.

Il Meridione, infatti, non è in grado di piazzare altre rappresentanti tra le prime 50, visto che il capoluogo sardo è seguito a grande distanza da Teramo (53ª) e Pescara (56ª). Per contro tutti gli ultimi 21 gradini (dall'87° al 107° e ultimo) sono occupati da aree del Sud. In fondo alla classifica c'è ancora Enna, preceduta dalla giovane provincia del Sud Sardegna e da Nuoro.

Il balzo della Lombardia



Molto in alto finiscono invece Treviso (quarta) e Cremona (quinta). Mai una provincia lombarda si era piazzata così bene, ma d'altronde è tutta la regione a fare un balzo in avanti, con Bergamo che arriva settima (grazie anche all'Atalanta delle meraviglie e al secondo posto nel calcio professionistico dietro a Torino) e altre tre province nelle prime 20 (Varese 14ª, Brescia 18ª, Lecco 20ª). Un progresso favorito anche dall’esordio assoluto di due nuovi indicatori che portano buoni piazzamenti. In particolare il tasso di praticabilità sportiva - basato sulla presenza di società che consentono di praticare le varie discipline - vede in testa a tutte Milano (22ª in classifica generale e davanti all grandi aree metropolitane di Torino, Roma e Napoli) e altre tre lombarde nelle prime 10, mentre Cremona arriva terza per quanto riguarda la cultura sportiva promossa dai Panathlon Club.

Gli occhi a Milano-Cortina 2026



Oltre al primato di Trento, infine, si segnala il piazzamento nella metà alta della classifica di Bolzano, Belluno e Sondrio, che vanno a completare il poker dei territori montani interessati dalle Olimpiadi invernali del 2026. Scontato il loro successo nelle discipline “bianche”, sanno ora farsi valere anche d'estate e in generale finiscono quasi sempre tra le prime dieci nei tre indicatori più interessanti a livello di appeal: l'attrattività di grandi eventi nazionali e internazionali più i binomi sport/natura e sport/turismo.