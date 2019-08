Qualità della vita, da Rimini a Firenze: ecco le capitali italiane del tempo libero

Focus sugli investimenti

Per mantenere un’offerta ampia e competitiva sono necessari investimenti costanti. Lo dimostra il caso di Rimini, protagonista di uno «sviluppo sostenibile, orientato sempre più sul versante della cultura, dell’ambiente, che avrà nei prossimi 5 anni la massima espansione attraverso l’apertura del nuovo Museo internazionale Federico Fellini (nel 2020) e nella rigenerazione di tutti gli undici km di lungomare, riqualificati a percorsi ciclopedonali e area benessere più grande d’Europa, attraverso il parco del Mare, i cui lavori cominceranno a ottobre», racconta il sindaco Gnassi.

Gli investimenti nella cultura sono importanti anche nella strategia di Enna, capoluogo dell’ultima provincia classificata nell’Indice del tempo libero. La città, 28mila abitanti, si sta impegnando a coltivare maggiormente questa dimensione, tutelando il patrimonio monumentale e proponendo un calendario di eventi musicali e artistici.

«Quest’anno abbiamo investito un milione di euro in eventi - spiega Francesco Colianni, assessore al Turismo del Comune di Enna - rafforzando la nostra offerta: abbiamo una stagione teatrale seguita, organizziamo concerti e mostre. Il nostro fiore all’occhiello è la settimana santa, che porta in città molti turisti: quest’anno abbiamo registrato un incremento di persone che hanno dormito in città».

Chi arriva a Enna può anche visitare il Castello di Lombardia e la torre: «Abbiamo fatto un accordo con il Demanio per la creazione di un ticket per l’accesso all’area museale». Un biglietto che, considerati i 40mila visitatori all’anno del Castello, potrebbe far salire la spesa pro capite di Enna e, di conseguenza, trainare la sua provincia oggi penultima nell’indicatore di spesa complessiva e al 104° posto per l’esborso pro capite in cinema e teatri.