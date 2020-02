Indici di allerta, una nuova cultura imprenditoriale

Una nuova cultura imprenditoriale

Affinché le procedure d’allerta possano adoperarsi validamente, è necessario lo sviluppo di una cultura imprenditoriale non già attendista, bensì prospettica. A tal fine, gli spunti di intervento sono molteplici e si inquadrano a partire dall’ordinaria gestione aziendale.



Concretamente, le imprese dovrebbero dotarsi di strumenti di controllo in grado di monitorare la dinamica dei flussi economico-finanziari quali i budget di cassa (per il breve periodo) e i business plan (per orizzonti medio-lunghi). Tali strumenti potrebbero inoltre arricchirsi con opportune tecniche di risk management per la misurazione e mitigazione dei rischi ad esempio, con l’impiego di contratti finanziari derivati di copertura o tecniche di hedging interno.



Tutti gli strumenti citati hanno una finalità comune: definire il fabbisogno di liquidità della gestione aziendale. L’importanza di una simile analisi pare evidente: individuare e, possibilmente, prevenire eventuali squilibri finanziari. Chiaramente, ciò richiederà importanti investimenti in adeguati sistemi di controllo di gestione, sia in termini di software che di forza lavoro dedicata. Purtroppo, nonostante la dottrina economico-aziendale consigli questi strumenti di pianificazione da oltre tre decadi, sono ancora troppo poche le Pmi che, nei fatti, utilizzano efficacemente questi strumenti.



I benefici

In definitiva, la dotazione di strumenti gestionali prospettici, oltre che un processo richiesto anche in contesti avulsi rispetto alla crisi d’impresa – quali, ad esempio, la verifica di perdite durevoli di valore demandata dai principi contabili nazionali e internazionali – non può che rivelarsi un percorso di crescita culturale e d’impresa benefico tanto al singolo imprenditore ed alla propria organizzazione, quanto all’interno sistema Paese.

Una gestione aziendale più trasparente permetterebbe, tra l’altro, migliori condizioni di accesso al credito, grazie a una riduzione del rischio per effetto di minori asimmetrie informative tra creditori e azienda. Ciò appare di fondamentale importanza in un sistema banco-centrico come il nostro. I risparmi conseguiti, in termini di minori oneri finanziari, potranno essere impiegati, ad esempio, per finanziare nuovi investimenti alimentando un importante circolo virtuoso per l’intera economia.