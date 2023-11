Borse positive, prezzi alla produzione Usa confermano rallentamento inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prosegue la serie positiva le Borse Europee, forti della convinzione che la Fed metterà fine ai rialzi dei tassi (alcuni scommettono già a marzo) con l’inflazione che negli Usa ha rallentato più del previsto a ottobre. A favorire l'ottimismo sono arrivati anche i numeri della Gran Bretagna, con la corsa dei prezzi che si è raffreddata più delle attese. Positivo il tono sui future Usa, che preannunciano un'apertura positiva a Wall Street, mentre gli occhi sono puntati anche all’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello cinese Xi Jinping.

Si muovono così in rialzo il FTSE MIB di Milano, che alla vigilia ha terminato ai massimi da fine luglio, l’IBEX 35 di Madrid, il DAX 30 di Francoforte e il CAC 40 di Parigi.

Loading...

Future Usa migliorano il tono dopo prezzi alla produzione

Migliora il tono sui future Usa, dopo il dato inferiore alle attese sui prezzi alla produzione negli Stati Uniti, scesi dello 0,5% a ottobre più delle attese.

A Milano bene ancora Erg. Corre St

Tra i titoli a Piazza Affari, ancora acquisti su Erg all'indomani della diffusione della trimestrale, ma la migliore è Stmicroelectronics che si porta in testa al listino. Ancora acquisti su Diasorin, dopo la notizia dell'assoluzione dell'amministratore delegato Carlo Rosa. Recuperano le banche, deboli nei primi minuti di scambi, con Intesa Sanpaolo e Banca Mps in testa. In coda Unipol mentre prosegue la serie negativa di Cnh Industrial, pesante dalla diffusione dei conti una settimana fa. Fuori dal listino principale, balza Fincantieri dopo i conti. Debolezza generalizzata per le utility.

Euro ripiega da massimi ma resta sopra quota 1,08 dollari

Sul valutario, l'euro resta forte dopo il rally della vigilia, con il dollaro che risente delle vendite sui beni rifugio dopo il dato sull'inflazione americana. Gli operatori si stanno ora preparando per quello che potrebbe essere un cambiamento fondamentale nel panorama degli investimenti: gli swap della Fed indicano che le p robabilità di un altro rialzo sono scese quasi a zero, con il mercato che prevede un taglio dei tassi di 50 punti base entro luglio. I funzionari della Fed hanno accolto con favore gli ultimi dati che mostrano un’inflazione in calo, pur aggiungendo che c’è ancora molta strada da fare prima di raggiungere l’obiettivo del 2% della banca centrale.