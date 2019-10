Indici di crisi a misura d’impresa. Controlli ogni tre mesi

Gli indici elaborati dagli esperti del Consiglio nazionale sono “facoltativi” nel senso che le imprese ne possono indicare di “personalizzati” «idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi». Tutto questo, però, dovrà essere motivato nella nota integrativa del bilancio di esercizio, che riporterà anche l’attestazione circa la validità degli indici adottati per decifrare al meglio la situazione dell’impresa.

La verifica degli indici, da parte degli organi di controllo (collegio – o sindaco – o revisore) deve essere a cadenza trimestrale.

In base al decreto legislativo 14/2019 sono stati elaborarati indici anche per i casi particolari: per le start up costituite da meno di due anni rileva il solo patrimonio netto negativo, mentre valgono le regole generali in caso di successione nell’esercizio di impresa. Per le start up innovative, invece, il Consiglio nazionale mette in evidenza che «rileva principalmente la capacità di ottenere risorse finanziarie da soci, obbligazionisti , banche e intermediari finanziari». La differenza è dunque la capacità di calamitare risorse per finanziare il progetto innovativo. L’indice adeguato è rappresentato dal Dscr, mentre l’assenza di ricavi o i risultati negativi non sono fattori decisivi per individuare uno stato di crisi.

