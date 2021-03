Inditex chiude il 2020 con utili per 1,1 miliardi di euro (-70%) Il gruppo spagnolo della fast fashion ha registrato ricavi per 20,4 miliardi nell’esercizio terminato a fine gennaio 2021. di Monica D'Ascenzo

Il gruppo spagnolo della fast fashion ha registrato ricavi per 20,4 miliardi nell’esercizio terminato a fine gennaio 2021.

L’effetto del Covid si fa sentire anche sui conti Inditex, ma il gruppo limita il calo delle vendite, grazie all’andamento in recupero della seconda parte dell’anno e alle vendite online. Il gruppo spagnolo, che conta nel proprio portafoglio marchi come Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bersha, Oysho, ha chiuso l’esercizio 2002, terminato a fine gennaio, con ricavi per 20,4 miliardi di euro in flessione del 28%, a causa della chiusura e degli orari ridotti dei negozi. A livello di redditività Inditex ha registrato un utile netto di 1,1 miliardi di euro in calo del 70% rispetto al 2019, con 1,3 miliardi solo nel secondo semestre dell'anno fiscale, che hanno compensato le perdite della prima parte dell’anno.

«Inditex è emersa più forte dopo un anno così impegnativo grazie all'incredibile impegno dimostrato da tutti qui in azienda» ha commentato il presidente esecutivo Pablo Isla, sottolineando l'importanza della «strategia di trasformazione digitale avviato nel 2012, che si basa sul negozio integrato e sulle vendite onlinepiattaforma. Inditex come azienda è più forte oggi rispetto a due anni fa, con un modello di business unico e globale, flessibile, integrato digitalmentee piattaforma di vendita sostenibile, che ci pone in una posizione eccellente peril futuro».

Boom delle vendite online

Buono l’andamento delle vendite online, che in periodo di pandemia hanno parzialmente compensato la flessione delle vendite dei negozi fisici. L’e-commerce ha registrato una crescita del 77% in valute locali, a oltre 6,6 miliardi di euro nell’intero esercizio, con una crescita di oltre il 100% durante alcuni periodi di l'anno. Queste cifre classificano Inditex come «uno dei protagonisti della moda online a livello globale», si legge nel commento ai risultati del gruppo.

Stime di ripresa per il 2021

Segnali positivi arrivano dall’inizio del 2021. Intanto Inditex spera che quasi tutti i suoi 6.829 negozi in tutto il mondo riaprano entro metà aprile, considerato che al momento ancora circa il 15% della rete è chiuso a causa delle restrizioni Covid a partire dallo scorso 8 marzo.



«Non appena i negozi riapriranno, il livello delle vendite andrà a migliorare» ha dichiarato il presidente Pablo Isla in una teleconferenza. La collezione primaverile è «forte» e «brillante» ha detto Isla, aggiungendo: «È piena di colori vivaci, molto ottimista». Escludendo 5 mercati significativi con negozi ancora chiusi come Germania, Brasile, Grecia, Portogallo e Gran Bretagna, Inditex ha dichiarato che le vendite like-for-like nella prima settimana di marzo sono cresciute del 2%. L'impatto dei blocchi è stato evidente nel quarto trimestre, quando l'utile netto è sceso del 53% a 435 milioni di euro su vendite per 6,3 miliardi di euro, un calo più netto del 26% nel terzo trimestre, poiché le restrizioni sono tornate in vigore in gran parte dell'Europa.