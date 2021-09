Zara&co, un semestre record: ricavi in crescita del 49%

2' di lettura

Tornano gli acquisti nel settore moda e casa e corrono i risultati Inditex nella prima metà dell’anno. Il gruppo spagnolo, guidato dal presidente esecutivo Pablo Isla, ha registrato nei primi sei mesi dell’anno ricavi per 11,94 miliardi di euro, con una crescita del 49% su base annua e del 53% in valute locali. A livello di redditività il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 3,1 miliardi di euro, in incremento del 109% rispetto all’anno precedente, mentre l’utile netto è stato di 1,27...