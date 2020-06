Inditex (Zara) chiude 1.200 negozi. Il coronavirus accelera il focus sul digitale

Il primo fu aperto nel 1975 a La Coruna, in Galizia, mentre lo sviluppo internazionale si è avuto nel corso degli anni Novanta. Il boom, infine, è avvenuto dopo il 2000: oltre allo sbarco sul mercato italiano - nel 2002, in ritardo rispetto agli altri Paesi europei -, nel 2004 Inditex ha raggiunto quota 2000 negozi nel mondo. Nei 15 anni successivi - quando la formula monomarca ha raggiunto non solo il picco in termini di negozi aperti dai brand di moda, ma anche un posto privilegiato nelle abitudini di shopping dei clienti internazionali - il numero degli store è più che triplicato, arrivando agli attuali 7.469 in 96 mercati. A partire dal 2015, però, lo scenario ha cominciato a cambiare: i gruppi con network retail importanti hanno iniziato a interrogarsi sulla loro utilità, viste le prospettive di crescita dell’online.

Il successo dell’e-commerce accelerato dal Covid

Inditex ha debuttato nel canale e-commerce nel 2010 e oggi serve 202 Paesi nel mondo. Facendo leva su un modello multicanale che coinvolge sia il consumatore (che, per esempio, può acquistare online e ritirare in negozio oppure restituire in store un prodotto ricevuto a casa) ma anche la logistica: l’e-commerce può attingere ai magazzini dei negozi di prossimità, alleggerendo gli stock e garantendo consegne più veloci.

L’investimento nell’e-commerce è uno degli obiettivi per gli anni a venire, con l’obiettivo di portare il peso del canale digitale da un settimo a un quarto delle vendite entro il 2022, ed è stato accelerato proprio dal cambiamento di condizioni generato dal Covid-19, con i consumatori che durante il lockdown hanno sperimentato (magari per la prima volta) lo shopping digitale. Il gruppo Inditex non è l’unico a sperimentare questo cambio di passo: H&M, altro big del fast fashion, ha annunciato diverse chiusure tra cui quelle di otto negozi italiani, da Milano a Bari.