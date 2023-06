Inditex (Zara) tocca i massimi dal 2017 a Madrid, utili battono le stime

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Corre alla Borsa di Madrid (IBEX 35) il titolo di Inditex, la multinazionale della moda e dell'abbigliamento che ha tra i propri marchi Zara, Bershka, Oysho e Stradivarius. A fare da traino al titolo, ai massimi da agosto 2017, sono i conti del primo trimestre, superiori alle attese. Il colosso spagnolo ha visto il suo utile netto salire del 54% grazie al dinamismo delle vendite che ha compensato l'impatto dell'inflazione sui costi di produzione.

Nel periodo, terminato il 30 aprile, il leader mondiale del prêt-à-porter ha realizzato utili per 1,17 miliardi di euro, contro i 760 milioni di euro del primo trimestre 2022 e oltre le stime degli analisti per 980 milioni. Inoltre, il fatturato nei punti vendita e online è salito del 13% a 7,6 miliardi. Per il mercato i risultati sono la conferma che Inditex, che la settimana scorsa ha superato per la prima volta la capitalizzazione di mercato di 100 miliardi di euro, riesce a rimanere competitiva, anche grazie a una politica di riduzione dei costi e aumento dei prezzi di vendita soprattutto fuori dall'Eurozona, in questo senso facendo meglio di rivali come H&M. La società ha fatto sapere che prevede di investire 1,6 miliardi di euro per ampliare i negozi (la superficie lorda dovrebbe crescere del 3% nel 2023). Secondo la società, questo dovrebbe migliorare «la produttività delle vendite nel prossimo futuro». Secondo gli analisti di Societe Generale, si vede in generale un ritorno dei clienti, che durante le recenti crisi avevano «messo in pausa» gli acquisti: «Nella moda si assiste a un nuovo trend. I clienti fissano priorità negli acquisti e si concentrano sui 'must have', gli articoli da avere assolutamente in guardaroba».