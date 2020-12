Individualismo, perché rivedere le priorità di Salvatore Carrubba

(IMAGOECONOMICA)

3' di lettura

Nell’atteso e tradizionale “Discorso alla città”, in occasione della festa di sant’Ambrogio, l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha usato venerdì scorso parole severe contro l’individualismo, la cui «arroganza si impone come un fattore di frantumazione. L’individualismo si rivela una forma di presunzione rovinosa».

Che la Chiesa diffidi dell’individuo non è una novità; se mai, preferisce parlare di “persona”, per valorizzare il fascio di relazioni di cui ciascuno è protagonista.

Loading...

Quello che c’è di nuovo è che le osservazioni di Delpini quest’anno cadono al centro di un dibattito che non contrappone più i laici ai cattolici, perché anche i primi si interrogano sempre più frequentemente sull’esasperazione della dimensione individualistica, che avrebbe sgretolato (anche attraverso il dilagare dei social: «La comunicazione diventa impossibile perché ciascuno parla una lingua diversa», dice l’arcivescovo) le basi stesse di una convivenza possibile.

Di questo dibattito è testimonianza recente un libro degli economisti britannici Paul Collier e John Kay (entrambi insegnano a Oxford), “Greed Is Dead – Politics After Individualism”, pubblicato da Allen Lane, che riassume efficacemente le impasse alle quali la pretesa di un assolutismo individualistico ci avrebbe condotto. Collier e Kay smontano il paradigma dell’uomo economico respingendone il presupposto di fondo, secondo il quale l’interesse e l’avidità, appunto, sarebbero la molla principale dell’agire individuale.

L’uomo resta un animale sociale e il senso di cooperazione e collaborazione non è affatto estinto. Ma questo spirito innato di attenzione e solidarietà si rivolge più specificamente alle esigenze che conosciamo, ai problemi che condividiamo, alle comunità di cui facciamo parte: diffidiamo del «salvazionismo globale», ma ci sentiamo sensibili agli «obblighi reciproci». Perciò, concludono gli autori, la prospettiva vincente è quella di recuperare la dimensione comunitaria: se il mercato ha dei limiti, spiegano, non di minori ne dimostra lo stato, soprattutto per la sua ansia centralizzatrice il cui fallimento ha condotto alla delusione e alla sfiducia degli elettori.