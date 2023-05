Indomita, moderna e sofisticata: lo splendore di Varsavia, nuovo cuore d’Europa

Ti accoglie con la Cattedrale di San Floriano, vicino alla grande stazione ferroviaria (ora centro commerciale) che in epoca zarista collegava direttamente Varsavia e San Pietroburgo.

La moderna rete metropolitana di Varsavia ha due linee, inaugurate rispettivamente nel 1995 e nel 2015 (foto Filip Kwiatkowski)

Il Museo della Vodka

E nel cuore del “Praga” troneggia il Museo della Vodka, costruito assieme all'Hotel Moxy nel sito dove sorgeva la grande fabbrica di liquori, in mezzo a botteghe artigianali, caffè, bazar e localini “vintage” dove si può pranzare come in epoca sovietica. Poco lontano da Mala Street, la via dei film e delle serie tv, scelta da Roman Polanski per girare “Il Pianista”.

Il Neon Muzeum racconta la storia poco conosciuta della “neonizzazione” dell’Europa dell’Est attraverso una raccolta di oltre trecento insegne luminose d’epoca.

La fiaba polacca dei neon

Ciliegina sulla torta: il Neon Muzeum, aperto nel 2005 da un'idea di David Hill e Ilona Karwińska, lui designer londinese lei fotografa polacca.

Unico nel suo genere, racconta la storia poco conosciuta della “neonizzazione” dell’Europa dell'Est attraverso una raccolta di oltre trecento insegne luminose d'epoca.

Rivelandoci che il “neon advertisement”, al di là dell'intento commerciale, aveva una funzione profondamente creativa e decorativa, integrata in modo armonioso alla struttura urbanistica.