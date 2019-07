Indomite in cucina: cene al femminile tra Sicilia, Calabria e Roma

3' di lettura

Salina, isole Eolie: i genitori non vedono di buon occhio l'alberghiero ma la giovane figlia è caparbia e finirà per imporsi ai fornelli dell'albergo di famiglia. Ripagata dal plauso dei critici. Strongoli, costa ionica calabrese: qui la strada è meno accidentata. Il ristorante c'è già, nell'agriturismo di famiglia immerso tra ulivi e vigneti spioventi sul mare, ma la ragazza, carattere di ferro dietro a un volto angelico, lo trasformerà in destinazione fine dining. Roma (ma anche Castel di Sangro e Milano): la terza cuoca, alle spalle un percorso più articolato, è braccio destro di uno dei massimi rinnovatori della cucina italiana. E opera in un format che ha già fatto scuola.

In cucina

Martina Caruso, Caterina Ceraudo, Gaia Giordano. Si sono incontrate a congressi ed eventi. Si sono conosciute, confrontate. È nata la voglia di fare qualcosa insieme. Perché fare squadra aiuta. Ed è proprio con lo scopo di prendere parte a un progetto comune, pur mantenendo la propria individualità, avere l'opportunità di condividere, imparare l'una dall'altra, supportarsi a vicenda e far conoscere il proprio lavoro che sono nati alcuni progetti “al femminile”.

Per il momento si sono manifestati a tavola, con l'organizzazione di tre cene a sei mani. La prima in giugno al ristorante Signum di Salina dove cucina Martina Caruso, la più giovane chef stellata e Premio Michelin Chef Donna 2019 by Veuve Clicquot.

Il secondo appuntamento ha avuto luogo venerdì scorso al ristorante Dattilo di Caterina Ceraudo, Premio Michelin Chef Donna 2017 by Veuve Clicquot. Il 19 settembre ospiterà le colleghe amiche a Roma Gaia Giordano, Chef dell'anno per la Guida ai Ristoranti d'Italia L'Espresso 2018, a fianco di Niko Romito dal 2011 e ora responsabile di tutte le cucine legate al progetto Spazio Niko Romito.

Le accomuna una visione della cucina molto lineare: piatti precisi, “puliti”, sapori netti, nessuna concessione alla “piaggeria” gastronomica che si traduce in proposte accomodanti. Ingredienti del cuore e dunque del territorio, ma con il pudore di non cavalcare una tendenza - quella di usare materie prime locali - tanto giusta quanto a volte stucchevole.