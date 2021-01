Indonesia, aereo con 62 persone a bordo sparisce dai radar. Trovati sospetti rottami in mare Dopo il decollo da Giakarta il velivolo su cui viaggiavano 56 passeggeri e sei membri dello staff ha perso oltre 3mila metri di altitudine

Il Boeing di Sriwijaya Air sparito poco dopo il decollo da Giajkarta (Epa)

Dopo il decollo da Giakarta il velivolo su cui viaggiavano 56 passeggeri e sei membri dello staff ha perso oltre 3mila metri di altitudine

Un pescatore nell’area di mare al largo di Giakarta ha raccontato di aver visto un aereo schiantarsi in mare dopo una picchiata. Lo riportano le tv indonesiane. Potrebbe essere il Boeing 737-500 di Sriwijaya Air che, secondo il sito FlightRadar24, ha perso oltre 3mila metri di altitudine in meno di un minuto quattro minuti dopo il decollo da Giakarta, puntando verso il mare. Il velivolo è in servizio da 27 anni. Sull’aereo viaggiavano, oltre ai due piloti, quattro membri dell’equipaggio e 56 passeggeri, tra i quali tre neonati e sette bambini. Lo riportano media locali.

«Sospetti rottami» del Boeing sono stati ritrovati in mare al largo di Giakarta. Lo ha riferito ai media indonesiani un funzionario della Protezione civile di Giakarta.



