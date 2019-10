Indotto, ambiente e precari tutti i nodi del risanamento A 12 mesi dall'arrivo della multinazionale restano tante incertezze e timori di Domenico Palmiotti

Ex Ilva. A Taranto si trova il sito della più grande acciaieria d'Europa

Un anno fa, l’1 novembre 2018, l’arrivo di ArcelorMittal Italia sulla tolda di quella che, malgrado tutto, resta la più grande acciaieria europea. La multinazionale s’insedia a valle di un percorso complicato, durato alcuni anni (il primo approccio risale al 2014), e che ha visto la gara di aggiudicazione a giugno 2017, il via libera dell’Antitrust europeo a maggio 2018 e l’accordo sull’occupazione con i sindacati al Mise a settembre 2018. L'insediamento è accompagnato da un'apertura di credito e di fiducia abbastanza ampia.

Un anno dopo, di fiducia e credito rimane poco quanto nulla e all'apertura sono subentrati incertezza, preoccupazione, se non paura. Non solo il promesso nuovo corso non c'è stato, l'azienda perde soldi (2 milioni di euro al giorno, dice la Uilm) e si teme un giro di vite con l'avvento, nel ruolo di presidente del cda e amministratore delegato, di Lucia Morselli (ex Ast) al posto di Matthieu Jehl, ma aleggia un rischio più grande: che ArcelorMittal possa mollare dopo che l'immunità penale legata all'attuazione del piano ambientale, è stata prima soppressa col dl Crescita, poi reintrodotta e rivista col dl Imprese, infine stralciata per farne un discorso a parte. E quelle che AM chiama garanzie legali vengono ritenute dall'azienda un punto chiave per poter restare a Taranto.

Pesa la crisi

È successo molto in questi 12 mesi. La crisi del mercato che ha mandato in soffitta l’ambizioso obiettivo di produrre a Taranto già in quest’anno 6 milioni di tonnellate (si starà invece ben sotto i 5 milioni). Due cicli di cassa integrazione ordinaria, ciascuno di 13 settimane, uno chiuso il 28 settembre per 1.395 addetti ed un altro in corso, dal 30 settembre, per 1.276 lavoratori. Un incidente mortale sul lavoro, causato da una tromba d’aria il 10 luglio, ancora una volta al quarto sporgente portuale della fabbrica, teatro la stessa gru di scarico delle materie prime dove in circostanze analoghe morì un altro dipendente a novembre 2012. Il sequestro dell’impianto “incriminato” da parte della magistratura con una serie di difficoltà nei rifornimenti di minerali e carbon coke, ciò che alimenta gli altiforni per produrre la ghisa poi trasformata in acciaio. E ancora: il conflitto con la magistratura sull’altoforno 2, inizialmente destinato allo spegnimento ad ottobre causa sequestro, e poi “salvato”, sia pure con delle condizioni, dal Tribunale del Riesame. Infine, tutta la vicenda consumatasi attorno all’immunità penale per i gestori della fabbrica relativamente al piano ambientale.

Probabilmente, se ArcelorMittal un anno fa avesse provato ad immaginare il suo primo anno a Taranto, mai avrebbe pensato di vivere ciò che in realtà ha vissuto. A partire dal mercato e poi via via col tutto il resto, ogni previsione è stata capovolta.