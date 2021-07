Indro Montanelli, irriducibile gigante del giornalismo

Quando commentava il fatto, lo considerava un gesto naturale, di onestà: lui, sommo commentatore politico, non poteva accettare di far parte di quella categoria che quasi ogni giorno analizzava (sovente sbertucciandola) con i suoi articoli.

Sono sempre stato me stesso

Montanelli confidava negli ultimi anni della vita, quando le sinistre provarono simpatia per le sue critiche al governo Berlusconi, che un tempo era stato considerato un conservatore e ora era finito tra i progressisti: “Segno evidente che sono sempre stato me stesso”.

E tale fu vivendo in un secolo che lo costrinse a formarsi durante il fascismo. Un movimento politico che egli riassumeva magistralmente con una battuta: “Erano tutti fedeli sino alla morte, morte esclusa”.

Oggi sarebbe a disagio. Non perché imbrattano la sua statua o gli rimproverano un matrimonio africano con criteri stabiliti dopo ottant'anni dall'avvenimento. No, lui oggi non potrebbe sopportare il linguaggio politicamente corretto o quanto consideriamo letteratura.

Abituato a una società dove gli scrittori non erano arredi comunicativi, ora probabilmente sarebbe triste vedendo quel che succede ai premi letterari. Probabilmente direbbe che un festival dell'Unità degli anni '70, tenuto in un paesino di provincia, testimoniava più cultura di quella che riesce a esprimere un nutrito gruppo di romanzieri in una gara nazionale.