Produzione industriale italiana: +0,2% ad agosto, -4,2% su base annua

Interessante notare come tra le difficoltà segnalate dagli imprenditori al primo posto ormai non vi sia più il nodo della supply chain, che a lungo, da metà 2021 in poi, aveva sopravanzato per la prima volta ogni altra variabile. A frenare le imprese ora è soprattutto il mercato, dunque l’insufficienza della domanda (19,4%), a cui si aggiunge la sempre più cronica carenza di personale specializzato, “freno” che oggi preoccupa un’azienda su dieci, mentre a segnalare il tema come fonte di difficoltà, nel 2020, era solo una realtà su 100.

Umori cupi spiegati da un lato dalla debolezza della domanda internazionale, con un export che fatica a trovare gli scatti degli ultimi due anni. Dall’altro dai vincoli della domanda interna, ben visibili negli ultimi numeri sulle vendite al dettaglio. Guardando ai dati in volumi, per gli alimentari la frenata è visibile ormai da 20 mesi consecutivi, con un indice che è sceso sette punti al di sotto dei livelli del 2015. Mutui, bollette e in generale l’inflazione vanno a colpire il potere d’acquisto delle famiglie, che infatti nel secondo trimestre si riduce dello 0,2%. Se i consumi in generale tengono (+0,2%), pur con una evidente ricomposizione al loro interno, lo devono al fatto che le famiglie attingono alle proprie riserve. Tra aprile e giugno il tasso di risparmio crolla al 6,7%, confermando il brusco percorso di discesa degli ultimi anni: guardando al secondo trimestre era pari al 21,3% nel 2020, il 15,5% l’anno successivo, il 10,2% nel corrispondente periodo del 2022.

Debolezza europea

Situazione non brillante anche altrove, con la produzione in Francia a cedere ad agosto lo 0,3% nel mese, calo registrato anche in Germania: -0,2% mensile, -2% su base annua. Se Berlino regge, e se una parte della meccanica italiana ancora è in discreta salute, lo deve al settore auto, in ripresa in termini produttivi anche ad agosto. Guardando alla produzione di vetture la crescita in volumi è del 15%, del 28% nei primi otto mesi dell’anno.

