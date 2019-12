Industria 4.0, arriva il credito d’imposta

(© Fotoagentur WESTEND61)

Superammortamento e iperammortamento sui beni strumentali diventano credito d’imposta. L’iper si trasforma in bonus del 40% per spese fino a 2,5 milioni e del 20% fino a 10 milioni per i beni utili alla trasformazione tecnologica, per l’acquisto di software del 15% fino a 700mila euro. Il superammortanento diventa un credito del 6% per spese fino a 2 milioni.